CHP'yi tokatlayan tokatlayana! Abdüllatif Şener depremi! Özgür Özel'den Şener'e sert tepki

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu'nun fark yemesinin ardından muhalefet karıştı. Peşi sıra istifa çağrıları gelirken Abdüllatif Şener'in açıklamaları CHP'yi iyice karıştırdı.

ABDÜLLATİF ŞENER'DEN KRİZ ÇIKARAN İTİRAF

Dün CHP'nin kanalı Halk TV'ye çıkan Eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini, ilk turda Sinan Oğan'a oy verdiğini söyledi.

"İKİNCİ TURDA GEÇERSİZ OY KULLANDIM"

İkinci turda ise geçersiz oy kullandığını belirten Şener şöyle konuştu:

"Birinci turda Sinan Oğan'a oy verdim. İkinci turda ise geçersiz oy kullandım. Milletvekili değildim ve oyumu böyle kullandım. Oy sandığına giderken milletvekili değildim. Meclis seçimlerinde kimseye oy vermedim. Şöyle bir detay da var. CHP'ye yönelik genel bir eleştirim yok. Ama siz oyunuzu kullanırken genel manzaraya bakarsınız ve oyunuzu kullanırsınız. Ben de böyle değerlendirdim."

SANDIKTA GEÇERSİZ OY ÇIKMADI

Açıklamaların ardından eski CHP Konya milletvekili Abdüllatif Şener'in oyunu kullandığı Ankara-Ümitköy'deki 4090 nolu sandıktan gelen tutanaklar incelendi.

4090 numaralı sandıkta toplam 321 oy kullanılmış. Sandıktan 57 oy Recep Tayyip Erdoğan'a, 264 oy ise Kemal Kılıçdaroğlu'na çıkmış. Sonuç tutanağına göre sandıktan geçersiz oy çıkmamış. Sonuçla ilgili dikkat çeken bir başka değerlendirme ise aynı sandıkta birinci turda çıkan 11 Sinan Oğan oyunun hepsinin Recep Tayyip Erdoğan'a gittiği de iddia ediliyor. Şener'in burada bir kez daha yalan söylediği yani oyunu geçersiz atmadığı ortaya çıktı.

CHP'DEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Şener'e ve onu geçmiş dönemde vekil listelerine koyan CHP yönetimine tepki yağarken peş peşe açıklamalar geldi.

ÖZGÜR ÖZEL: KANIM DONARAK İZLEDİM

Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan CHP Grup Başkanı Özgür Özel Şener'in açıklamaları karşısında kanının donduğunu söyleyerek partililerden özür diledi.

Özel şunları söyledi;



"İçim acıyarak, kanım donarak izledim. CHP toplumun belli kesimlerine erişmek, belli kesimlerine açılmak, Abdüllatif Şener'in Adalet ve Kalkınma Partisi'nin erdemliler hareketi diye kurulduğu dönemden sonraki savrulmasını deşifre ettiği sözde ona isyan ettiği ve toplumun vicdan sahibi muhafazakar kesimlerini temsil ettiği ifade ettiği bir dönemde CHP listelerinden kendine yer buldu. Samimiyetle şunu söyleyeyim; hangi CHP'linin yerine yer bulduysa o arkadaşımızın hakkını yedi ama bizim de o arkadaşımıza bir özür borcumuz var. Ona oy atan CHP'lilere bir özür borcumuz var.

"SUÇÜSTÜ YAKALANDI"

Abdüllatif Şener takındığı tutumdan sonra seçildikten sonra partiye kaydolmuş, ikinci turdan önce istifa etmiş orada da suçüstü yakalandı ki genel başkana ikinci turda da oy vermemiş birinci turda da oy vermemiş. Vicdanı kara, kalbi kurumuş. Kendisine alan açan bir partiye teşekkür etmesi gerektiği yerde bir kez daha aynı alanı açmadı diye ihanet eden bir anlayışa ne denir?"

ÖZTRAK: KİME VERDİĞİNİ AÇIKLAMAYA DİLİ GİTMİYOR

CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise "Demek ki oyunu birilerine vermiş ama kime verdiğini açıklamaya dili gitmiyor" ifadelerini kullandı.

Öztrak, Şener ile yaşadıklarına ilişkin bir de fıkra anlattı. Öztrak, basın toplantısının sonunda şu ifadeleri kullandı:

"Size bir fıkra anlatayım. Adamın biri, gece-gündüz birine küfredip duruyormuş. Şikayet etmişler, küfür yiyen adam durmuş düşünmüş. Sonra da demiş ki, 'Benim bu adama hiç iyiliğim dokunmadı ki, bana neden küfrediyor? Buradan herkes kıssadan hisseyi çıkarsın."

TEPKİ YAĞDI

Şener'in açıklamalarının ardından konuşan Özel ile Öztrak'ın sözlerine de vatandaşlar tepki gösterdi.

Sosyal medyada, "Nasıl partisiniz ki gelen giden sizi kandırıyor. Tokatlıyor." yorumları yapıldı.

KÜÇÜK ORTAKLAR TOKATLAMIŞTI

Öyle ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP listelerinden seçime soktuğu DEVA'dan 15, Gelecek'ten ve Saadet'ten ise 10'ar milletvekili ile Meclis'e girdi.

3 Partin Meclis'te grup kurmak için çalışmalara başladı.