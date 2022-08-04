CHP'nin troll hesaplarını Jahrein ifşaladı! Bot hesaplarla anket manipülasyonu!

CHP 2023 seçimlerine yaklaşılırken yalanın, manipülasyonun, algı operasyonu çalışmalarının dozunu artırdı. Özellikle sosyal medya aracılığı ile her geçen gün gündem değiştirme çabaları içerisine giren ve kitleleri algı operasyonu ile galeyana getirmeye çalışan CHP, bu çalışmalar için geniş bir troll ordusu kurdu. Troll ordusu üzerinden sahte bot hesaplarla sosyal medyada gündem konularını belirlemeye çalışarak ve anket sonuçlarını manipüle ederek Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi kirli bir tezgah kurdu.

Sosyal medyada Jahrein lakabıyla tanınan Ahmet Sonuç, CHP içerisindeki bu kirli düzeni ifşa etti. CHP yönetimi tarafından kurulan ve desteklenen troll ordusunun çalışmalarını ifşalayan Jahrein, yapılanma içerisindeki terör örgütü sempatizanlarını da tek tek afişe etti.

TROLL ORDUSUNUN BAŞINA PKK-DHKP/C SEMPATİZANI

CHP'de Kılıçdaroğlu ekibinin yapılanması tarafından desteklenen troll ordusunun başında Alican Ayvataş'ın olduğunu açıklayan Jahrein, Ayvataş'ın terör örgütü PKK ve DHKP/C ile ilgili daha önce yaptığı paylaşımları da yayınladı.

Kılıçdaroğlu ekibi tarafından kurulan troll ordusunun başında bulunan Alican Ayvataş'ın yaptığı paylaşımlarda Seyit Rıza'dan "General" olarak bahsettiği, Kobane olaylarına açık destek verdiği ve DHKP/C örgütünden "cephe" olarak bahsettiği görüldü.

Bebek katili terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri önünde konser veren Aynur Doğan'ın İBB tarafından sahneye çıkarılmasına da paylaşımlarıyla destek verdiği görülen Ayvataş'ın, Aynur Doğan'a "terörist" diyen bir kişiye "profilimden uzaklaş" dediği ortaya çıktı.

FikirkolikDigi isimli bir ajans da kuran Alican Ayvataş'ın troll düzenini bu şirket üzerinden yönettiği ve CHP tarafından paslanan işlerle köşeyi döndüğü belirten Jahrein, bu ajansın CHP'nin PR işlerini de üstlendiğini belirtti.





BOT HESAPLARLA ANKET MANİPÜLASYONU

Jahrein CHP'nin troll ordusu ifşasında bir diğer isim olarak Mustafa İzol'u açıkladı. Sosyal medyada daha önce "Avaresizol" adıyla takılan sonrasında isim değiştirerek "arezchp" ismini alan Mustafa İzol'un, "İzol aşireti"ne üye olduğunu belirtti.

Ekrem İmamoğlu kliğinden olan CHP trollü İzol, "İmamoğlu-Kılıçdaroğlu" arasındaki güç savaşını adeta gözler önüne serercesine sosyal medyada açılan "Kim cumhurbaşkanı olsun?" isimli bir anketin Kılıçdaroğlu'nun troll ekibi tarafından bot hesaplarla nasıl manipüle edildiği ile ilgili görüntüleri paylaştı.

Kılıçdaroğlu lehine bot hesaplarla on binlerce oy gönderilerek manipüle edilen anket sonrası botları basan kişiye İBAN aracılığı ile yüz binlerce lira gönderildiği ortaya çıktı.

Bot hesaplarla anket manipülasyonuna ilişkin dekont görüntüleri de paylaşıldı.

KILIÇDAROĞLU - İMAMOĞLU TROLLERİNİN SAVAŞI

İmamoğlu kliğinden olan Mustafa İzol, anket manipülasyonu sonrasında bu operasyonun başında olan Ali Ayvataş tarafından yapıldığını iddia ettiği "PKK terör örgütü değildir" şeklinde paylaşımı da yayınladı. İzol'un ifşaları sonrası harekete geçen Kılıçdaroğlu'nun troll ordusunun başındaki Ayvataş iddiaları reddederken, görüntülerin "sahte" olduğunu savundu.

Bot sistemiyle yapılan manipülasyonun yumurta hesaplar olduğu görülürken, bu hesaplardan Arapça ve farklı alakasız içeriklerin paylaşıldığı, RT ve favoriye alma sistemiyle etkileşim kasıldığı görüldü.

MANİPÜLASYON SADECE SOSYAL MEDYADA DEĞİL

Seçim öncesi operasyon düşmesine basan CHP'nin yaptığı manipülasyonunun sadece sosyal medyada değil, yandaşı Avrasya Anket gibi şirketler üzerinden saha çalışmalarında da yaptırdığı biliniyor. Kılıçdaroğlu, anket sonuçlarıyla kendisine ve CHP'ye desteğin yükseldiği algısını yaratmaya çalışarak, 2023 seçimlerinde muhalefetin adayı olmayı planıyor.