CHP'li vekilleri resmen batırdı! Yalan ve iftiralara giden yüz binlerce lira tazminat! İşte Kılıçdaroğlu'nun yalan bilançosu

17.07.2020 17:58

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalan ve iftiraları nedeniyle partinin milletvekilleri tam onlarca kez tazminat ödemek zorunda kaldı. Kılıçdaroğlu'nun ödediği tazminat bedeli 1 milyon 950 bin liraya ulaştı. İşte Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği o davalar ve ödediği tazminatların bilançosu...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına geldiği günden bu yana yalan ve iftiralarından dolayı 26 kez tazminata mahkum edildiği ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun ödediği tazminat bedeli 1 milyon 950 bin liraya ulaştı. İşte Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği o davalar ve ödediği tazminatların bilançosu...

KILIÇDAROĞLU 26 DAVADA 1 MİLYON 950 BİN TL TAZMİNAT ÖDEDİ



29 Haziran 2010

Hakaret ve iftiraları sebebiyle Erdoğan'a 4 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum edildi

25 Ocak 2011

Erdoğan'a hakaret ve iftira suçundan 10 bin TL tazminat cezası aldı

07 Şubat 2011

Erdoğan aleyhinde kullandığı ifadeler üzerine 13 bin TL tazminat ödemesine karar verildi

10 Mayıs 2011

İftira ve hakaretlerinden dolayı Erdoğan'a 7 bin TL manevi tazminata mahkum oldu.

23 Mart 2012

AK Parti Ankara Milletvekili Haluk Özdalga'ya 3 bin TL tazminat ödedi

11 Aralık 2012

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı 80 bin TL tazminatın ilk peşinatıyla Kayserililere 3.5 ton sucuk dağıttı

2 Ekim 2012

Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırı sebebiyle 7 bin 500 TL manevi tazminat cezasına çarptırıldı

24 Ekim 2012

Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iftira ve hakaretleri sebebiyle 4 davadan 20 bin TL tazminat ödedi

12 Şubat 2013

Erdoğan'a hakaret sebebiyle 20 bin TL manevi tazminata mahkum edildi

29 Mart 2013

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiaları sözleri üzerine 37 bin lira tazminatla cezalandırıldı

18 Haziran 2013

Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırı nedeniyle 7 bin 500 lira manevi tazminat ödedi

8 Mayıs 2014

Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle 10 bin lira manevi tazminat ödedi

23 Kasım 2014

Kayseri Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki hakkındaki asılsız yolsuzluk ve usulsüzlük dosyaları sebebiyle 35 bin TL tazminat ödeme cezası aldı

23 Aralık 2014

Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırdığı gerekçesiyle 10 bin lira manevi tazminat ödedi

9 Nisan 2015

Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 10 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi

16 Ekim 2015

TÜRGEV'e yönelik iftiraları nedeniyle farklı davalarda toplam 27 bin 500 TL tazminat ödemeye mahkum edildi

10 Eylül 2015

Erdoğan'a yönelik iftiraları nedeniyle 20 bin lira manevi tazminat cezasına çarptırıldı

17 Mart 2016

Erdoğan'ın açtığı pankart davasında CHP Genel Merkezi'nin 20 bin TL tazminat ödemesine hükmedildi

22 Mart 2016

TÜRGEV üzerinden AK Parti'ye yönelik sözleri sebebiyle 7 bin 500 TL tazminat cezasına çarptırıldı

14 Temmuz 2016

Erdoğan'a 50 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum edildi

22 Ekim 2016

TÜRGEV'e 10 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verildi

24 Ocak 2017

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu'na 10 bin TL tazminat ödedi

20 Eylül 2018

Man Adası iftiraları nedeniyle 3 ayrı davada 909 bin 353 lira tazminat ödedi

12 Kasım 2019

Başkan Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 50 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi

14 Temmuz 2020

Man Adası iftiralarına ilişkin açılan bir başka davada 197 bin lira tazminat ödedi

16 Temmuz 2020

Man Adası belgelerine ilişkin açıklamaları nedeniyle Erdoğan ve yakınlarına 359 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verildi