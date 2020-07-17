CHP'li vekilleri resmen batırdı! Yalan ve iftiralara giden yüz binlerce lira tazminat! İşte Kılıçdaroğlu'nun yalan bilançosu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalan ve iftiraları nedeniyle partinin milletvekilleri tam onlarca kez tazminat ödemek zorunda kaldı. Kılıçdaroğlu'nun ödediği tazminat bedeli 1 milyon 950 bin liraya ulaştı. İşte Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği o davalar ve ödediği tazminatların bilançosu...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına geldiği günden bu yana yalan ve iftiralarından dolayı 26 kez tazminata mahkum edildiği ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun ödediği tazminat bedeli 1 milyon 950 bin liraya ulaştı. İşte Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği o davalar ve ödediği tazminatların bilançosu...
KILIÇDAROĞLU 26 DAVADA 1 MİLYON 950 BİN TL TAZMİNAT ÖDEDİ
29 Haziran 2010
Hakaret ve iftiraları sebebiyle Erdoğan'a 4 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum edildi
25 Ocak 2011
Erdoğan'a hakaret ve iftira suçundan 10 bin TL tazminat cezası aldı
07 Şubat 2011
Erdoğan aleyhinde kullandığı ifadeler üzerine 13 bin TL tazminat ödemesine karar verildi
10 Mayıs 2011
İftira ve hakaretlerinden dolayı Erdoğan'a 7 bin TL manevi tazminata mahkum oldu.
23 Mart 2012
AK Parti Ankara Milletvekili Haluk Özdalga'ya 3 bin TL tazminat ödedi
11 Aralık 2012
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı 80 bin TL tazminatın ilk peşinatıyla Kayserililere 3.5 ton sucuk dağıttı
2 Ekim 2012
Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırı sebebiyle 7 bin 500 TL manevi tazminat cezasına çarptırıldı
24 Ekim 2012
Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iftira ve hakaretleri sebebiyle 4 davadan 20 bin TL tazminat ödedi
12 Şubat 2013
Erdoğan'a hakaret sebebiyle 20 bin TL manevi tazminata mahkum edildi
29 Mart 2013
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiaları sözleri üzerine 37 bin lira tazminatla cezalandırıldı
18 Haziran 2013
Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırı nedeniyle 7 bin 500 lira manevi tazminat ödedi
8 Mayıs 2014
Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle 10 bin lira manevi tazminat ödedi
23 Kasım 2014
Kayseri Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki hakkındaki asılsız yolsuzluk ve usulsüzlük dosyaları sebebiyle 35 bin TL tazminat ödeme cezası aldı
23 Aralık 2014
Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırdığı gerekçesiyle 10 bin lira manevi tazminat ödedi
9 Nisan 2015
Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 10 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi
16 Ekim 2015
TÜRGEV'e yönelik iftiraları nedeniyle farklı davalarda toplam 27 bin 500 TL tazminat ödemeye mahkum edildi
10 Eylül 2015
Erdoğan'a yönelik iftiraları nedeniyle 20 bin lira manevi tazminat cezasına çarptırıldı
17 Mart 2016
Erdoğan'ın açtığı pankart davasında CHP Genel Merkezi'nin 20 bin TL tazminat ödemesine hükmedildi
22 Mart 2016
TÜRGEV üzerinden AK Parti'ye yönelik sözleri sebebiyle 7 bin 500 TL tazminat cezasına çarptırıldı
14 Temmuz 2016
Erdoğan'a 50 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum edildi
22 Ekim 2016
TÜRGEV'e 10 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verildi
24 Ocak 2017
Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu'na 10 bin TL tazminat ödedi
20 Eylül 2018
Man Adası iftiraları nedeniyle 3 ayrı davada 909 bin 353 lira tazminat ödedi
12 Kasım 2019
Başkan Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 50 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi
14 Temmuz 2020
Man Adası iftiralarına ilişkin açılan bir başka davada 197 bin lira tazminat ödedi
16 Temmuz 2020
Man Adası belgelerine ilişkin açıklamaları nedeniyle Erdoğan ve yakınlarına 359 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verildi