"KENDİSİ CESARET EDEMEYİP BAŞKASINA SÖYLETİYORSA..."

Eğer bu sözleri Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi söylemeye cesaret edemeyip bir başkası üzerinden dillendiriyorsa; aynen bu şekilde sessiz kalır. Yok hayır eğer aksi söz konusuysa derhal görevden alınması gerekir. Ama bakıyorsunuz hiç öyle bir şey yok.

ÇEVİKÖZ'ÜN DEVİRDİĞİ ÇAMLAR ÇOK

Tabi Çeviköz'ün devirdiği çamlar çok. Daha önce de ''Ege'deki tüm ada ve kayalıklar Yunanistan'a aittir. Bu konuyla ilgili kimse soru önergesi vermesin'' diyerek TBMM'de milletvekillerimize tamim yollamıştır. Bu kadarını Yunanistan başbakanı dahi yapmadı.

GENEL BAŞKAN HAD BİLMİYOR

Burada tüzüğe aykırı bir durum var. CHP, Parti Meclisi ve onun içinden seçilen MYK tarafından yönetilir. Ancak Genel Başkan Kılıçdaroğlu, MYK'ya yardımcı atamak yerine danışmanlar eliyle süreci yürütüyor. Tüzüğü, yani partinin anayasasını çiğniyor. Genel başkan yetki tanımıyor, had bilmiyor.

HEM SEÇİLEMEDİLER HEM PARTİYİ YÖNETİYORLAR

Atanan başdanışmanlar kurultayda çizik yemiş, seçilememiş isimlerdir. Yani partililer istememiş. Hatta 'il'lerde tek listeyle, baskıyla oluşturulmuş delege düzenine rağmen böyle bir tablo ortaya çıkıyor. O zaman hiç kurultay yapma zahmetine girmeyin.