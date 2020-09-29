CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünaş Çeviköz Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarının ardından skandal açıklamalarla Türkiye'yi hedef aldı.
Çeviköz, Karabağ'daki Ermenistan işgaline karşılık Ankara'dan Bakü'ye verilen desteğe ilişkin olarak ''Türkiye Azerbaycan'a cihatçı gönderiyor'' iddiasında bulundu.
CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Yılmaz Ateş, Çeviköz'ün büyük tepki toplayan çıkışını ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun tutumuna ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu ve sert tepki gösterdi.
Yenişafak'ın haberine göre Çeviköz, "Bugün, Türkiye'yi kuran Cumhuriyet Halk Partisi'nin dış politikası seçilmiş değil atanmış bir kişi tarafından yürütülüyor. Ünal Çeviköz çıkıp ''Türkiye Azerbaycan'a cihatçı gönderiyor'' diyor. Bu kabul edilemez. Bakıyorsunuz aynı sözü Ermenistan dışişleri bakanı da söylüyor. Çeviköz bunu söylerse Ermeni bakan az bile söylemiş olur!
"KENDİSİ CESARET EDEMEYİP BAŞKASINA SÖYLETİYORSA..."
Eğer bu sözleri Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi söylemeye cesaret edemeyip bir başkası üzerinden dillendiriyorsa; aynen bu şekilde sessiz kalır. Yok hayır eğer aksi söz konusuysa derhal görevden alınması gerekir. Ama bakıyorsunuz hiç öyle bir şey yok.
ÇEVİKÖZ'ÜN DEVİRDİĞİ ÇAMLAR ÇOK
Tabi Çeviköz'ün devirdiği çamlar çok. Daha önce de ''Ege'deki tüm ada ve kayalıklar Yunanistan'a aittir. Bu konuyla ilgili kimse soru önergesi vermesin'' diyerek TBMM'de milletvekillerimize tamim yollamıştır. Bu kadarını Yunanistan başbakanı dahi yapmadı.
GENEL BAŞKAN HAD BİLMİYOR
Burada tüzüğe aykırı bir durum var. CHP, Parti Meclisi ve onun içinden seçilen MYK tarafından yönetilir. Ancak Genel Başkan Kılıçdaroğlu, MYK'ya yardımcı atamak yerine danışmanlar eliyle süreci yürütüyor. Tüzüğü, yani partinin anayasasını çiğniyor. Genel başkan yetki tanımıyor, had bilmiyor.
HEM SEÇİLEMEDİLER HEM PARTİYİ YÖNETİYORLAR
Atanan başdanışmanlar kurultayda çizik yemiş, seçilememiş isimlerdir. Yani partililer istememiş. Hatta 'il'lerde tek listeyle, baskıyla oluşturulmuş delege düzenine rağmen böyle bir tablo ortaya çıkıyor. O zaman hiç kurultay yapma zahmetine girmeyin.
"AMAÇ DOSTLARIYLA İLİŞKİLERİ BOZMAMAK"
Malum 'dostları' ile ilişkilerini bozmayacak bir yönetim ortaya çıkarmaya çalışıyor. Seçilmişler değil atanmışlar eliyle yapıyorlar bunu. CHP Türkiye'nin sorunlarına politika üretmiyor. Umudunu ittifaka bağlamış. Partililer buna tepki gösteriyor.
"AK PARTİ'DEN İKİ PARTİ ÇIKTI AMA ÜYE SAYISI ARTIYOR CHP'NİN İSE DÜŞÜYOR"
Bakıyorsunuz AK Parti'den iki tane parti çıkmış buna rağmen üye sayısı artıyor. MHP'de de aynı şekilde, HDP'de de üye sayısı artıyor. CHP'de ise güya büyükşehirler kazanılmış, bir zafer havası var ama üye sayısı düşüyor. Taban yönetimi istemediğinin mesajını veriyor." ifadelerini kullandı.