CHP'li Turan Aydoğan kendisini tanımayan trafik polisini fırçaladı: TBMM albümünü alıp oradan bakacaksın

CHP Milletvekili Turan Aydoğan, yolda aracıyla giderken kimlik soran trafik polisine hakaretler yağdırdı. Polisin "Beyefendi ben sizin milletvekili olduğunuzu nereden bileyim? 650 tane milletvekili var ben tanıyamam ki?" sözlerine CHP'li vekil "TBMM'nin fotoğraf albümünü alıp oradan bakacaksın." sözleriyle yanıt verdi.