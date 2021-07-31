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CHP'li Turan Aydoğan kendisini tanımayan trafik polisini fırçaladı: TBMM albümünü alıp oradan bakacaksın

CHP'li Turan Aydoğan kendisini tanımayan trafik polisini fırçaladı: TBMM albümünü alıp oradan bakacaksın
31.07.2021 02:52
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CHP Milletvekili Turan Aydoğan, yolda aracıyla giderken kimlik soran trafik polisine hakaretler yağdırdı. Polisin "Beyefendi ben sizin milletvekili olduğunuzu nereden bileyim? 650 tane milletvekili var ben tanıyamam ki?" sözlerine CHP'li vekil "TBMM'nin fotoğraf albümünü alıp oradan bakacaksın." sözleriyle yanıt verdi.


CHP Milletvekili Turan Aydoğan, yolda aracıyla giderken kimlik soran trafik polisine hakaretler yağdırdı. Polisin "Beyefendi ben sizin milletvekili olduğunuzu nereden bileyim? 650 tane milletvekili var ben tanıyamam ki?" sözlerine CHP'li vekil "TBMM'nin fotoğraf albümünü alıp oradan bakacaksın." sözleriyle yanıt verdi.
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