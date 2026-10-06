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İsviçre 3-0 Kuzey Makedonya GOL: D. Ndoye
İsviçre 3-0 Kuzey Makedonya GOL: D. Ndoye
Giriş Tarihi: 06 Ekim 2026 23:30
Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2026 23:32
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UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan karşılaşmada İsviçre, D. Ndoye'nin kaydettiği golle Kuzey Makedonya karşısında skoru 3-0 yaptı.
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İsviçre 2-0 Kuzey Makedonya GOL: J. Manzambi
Serkan Cortaoğlu
Takvim.com.tr
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