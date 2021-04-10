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CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç: "A8 eskidi artık, şimdi yeni modelini alıyorum"

CHP'li Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç:
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Makam aracı saltanatına son vereceğim" iddiasında bulunurken, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, değeri 3 milyon TL olan Audi A8 Long marka makam aracını değiştireceğini söyledi. Kahkahalar atarak konuşan Genç, “A8 eskidi artık, şimdi yeni modelini alıyorum” dedi.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mayıs'ta parti genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenlemişti.

Kılıçdaroğlu toplantıda yaptığı konuşmada, "Hükümet kamuda israfa son vereceğini millete taahhüt etmelidir: Hükümet israfı önlemeli ayrıca tasarrufa hangi alanlardan başlayacağını da somut olarak kamuoyuna açıklamalıdır. Örneğin, kamu özel işbirliği çerçevesinde yapılan tüm döviz garantili taahhütlerin Türk Lirasına dönüştürüleceğini, gerekirse kamulaştırılacağını, kamuda merkezi idare ve yerel yönetimlerde makam aracı saltanatına son vereceğini taahhüt etmelidir" iddiasında bulundmuştu.

MİLYONLUK YÜZSÜZLÜK!
Sabah'ın haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Makam aracı saltanatına son vereceğim" derken; Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, değeri 3 milyon TL olan Audi A8 Long marka makam aracını değiştireceğini söyledi. Genç, "A8 eskidi artık, şimdi yeni modelini alıyorum" dedi.

YAMAN: KAHKAHA ATARAK MAKAM ARACINI DEĞİŞTİRECEĞİNİ SÖYLEDİ
AK Parti Sarıyer Belediye Meclis Üyesi Ali Yaman, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in makam aracını değiştireceğine yönelik konuşmasını kahkaha atarak yaptığını söyledi.

Yaman; "2020 yılı Sarıyer Belediyesi Faaliyet Raporu'na damga vuran konuşma. Sarıyer halkı hizmet bekleye dursun Makam aracına binmeyeceğim diye seçim vaadi'nde bulunan Şükrü Genç Başkan Audi 'A8 eskidi, şimdi yeni modelini alıyorum' diyerek kahkaha attı. Sabret Sarıyer 3 yıl 1118 gün kaldı" dedi.

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