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CHP'li Özgür Özel'den skandal açıklama! Merve Kavakcı’nın kızı Fatma Gülham Abusahanab’a ‘vampir’ diyerek nefret kustu

CHP'li Özgür Özel'den skandal açıklama! Merve Kavakcı’nın kızı Fatma Gülham Abusahanab’a ‘vampir’ diyerek nefret kustu
18.06.2021 19:45
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Brüksel’de gerçekleştirilen NATO Zirvesi’nde Başkan Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi esnasında 28 Şubat’ın sembol isimlerinden Merve Kavakcı'nın kızı Fatma Gülham Abusahanab tercüman olarak görev aldı. Kavakcı’nın kızının tercüman olarak görev yapması CHP’li Özgür Özel’i rahatsız etti. Başörtüsü nefretini gözler önüne seren Özel, FOX TV'de Kavakcı’yı ‘rejim düşmanı’ ilan ederek “Sembol isimleri kritik görevlere getirerek vampir gibi ülkenin kanını emdirerek Cumhuriyetten öc alıyorlar gibi bir hissiyata kapılıyor insan…” ifadeleriyle adeta kin kustu.


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