CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Meclis’te skandal el hareketi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2022 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) açıklamalarda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki siyasetten uzak provokatif konuşmaları Meclis'teki vekillerin tepkisini çekerken skandal bir olay yaşandı.



AHLAKSIZ EL HAREKETİ

Gazi Meclis'in kürsüsünde ahlaksız bir el hareketi yapan Kılıçdaroğlu, ahlaksızlıkta zirve yaptı.



AK PARTİLİ VEKİLLERDEN ÇOK SERT TEPKİ

AK Partili vekiller, bu skandala çok sert tepki gösterdi ve Kılıçdaroğlu'nun bu hareketi karşısında özür dilemesi gerektiğini bildirdi.