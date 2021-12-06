CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Meclis’te skandal el hareketi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ahlaksızlıkta zirve yaptı! Bütçe görüşmeleri kapsamında kürsüde bulunan Kılıçdaroğlu'nun seviyesiz el hareketi TBMM'yi karıştırdı. AK Partili vekiller bu duruma çok sert tepki gösterdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ahlaksızlıkta zirve yaptı! Bütçe görüşmeleri kapsamında kürsüde bulunan Kılıçdaroğlu'nun seviyesiz el hareketi TBMM'yi karıştırdı. AK Partili vekiller bu duruma çok sert tepki gösterdi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2022 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) açıklamalarda bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki siyasetten uzak provokatif konuşmaları Meclis'teki vekillerin tepkisini çekerken skandal bir olay yaşandı.
AHLAKSIZ EL HAREKETİ
Gazi Meclis'in kürsüsünde ahlaksız bir el hareketi yapan Kılıçdaroğlu, ahlaksızlıkta zirve yaptı.
AK PARTİLİ VEKİLLERDEN ÇOK SERT TEPKİ
AK Partili vekiller, bu skandala çok sert tepki gösterdi ve Kılıçdaroğlu'nun bu hareketi karşısında özür dilemesi gerektiğini bildirdi.