İslam Memiş'ten yatırım uyarısı: Altın dahil tüm piyasalarda kısa vadeli al-sat dönemi kapandı
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "kısa vadede alma satma dönemi bitmiştir" uyarısının altın, borsa, emlak ve ticaret alanları dahil tüm yatırım piyasalarını kapsadığını belirtti. Piyasalardaki belirsizlik ve fiyat dalgalanmaları nedeniyle alım satım işlemlerinin tıkandığını ifade eden Memiş, yatırımcıların kısa vadeli kazanç yerine birikimlerini çeşitlendirip uzun vadeli plan yapması gerektiğini vurguladı.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Ekonomi