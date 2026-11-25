Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: "Emeklilerimizin geneline yönelik iyileştirme ve enflasyonun üzerinde artış"

Altın yeni güne nasıl başladı, gram altın eski zirvesini görür mü? İslam Memiş değerlendirdi

Diyarbakır'da petrol arama çalışmaları hız kazandı: 7 kuyu için hazırlık yapılıyor

Bakan Işıkhan'dan emekli müjdesi: İlave iyileştirme için çalışma var