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İmamoğlu İnşaat yetkilileri arsa sahipleri ile yaptığı görüşmeler sonrasında inşaat yapımı konusunda anlaşmaya vardılar. Anlaşmanın ardından inşaat firması tarafından arsa sahipleri ile aralarında imzalanacak bir sözleşme hazırlandı. Sözleşmede 25 kat malikinin olduğuna dikkat çekilerek, müteahhittin 25 âdet daireyi anahtar teslimi olarak kat maliklerine vereceği, müteahhit tarafından kat planlarında işaretlenen 1. bodrum katta 1 adet, zemin katta 1 adet ve 3 normal katta 1'er adet olma üzere toplam 5 adet ara kat daire ile çatı piyesli dubleks dairelerin tamamının müteahhitte kalacağı belirtildi.

HAKLI SEBEP OLSA BİLE CEZASI 2 MİLYON

İmamoğlu İnşaat tarafından hazırlanan sözleşmenin detaylarında, yapılacak olan apartmanın çok lüks ve en iyi kalitede ürünlerden mamul olacağı belirtildi. Sözleşmede dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise arsa sahiplerinden herhangi birinin haklı bir nedenle bile olsa sözleşmeden cayması ihtimaline karşı ağır maddeler konulması oldu. Sözleşmeye imza atacak arsa sahiplerinin kat karşılığı sözleşmesini tapuya şerh ettirmemesi veya engel olması, haklı bir sebep olmaksızın yükleniciyi azletmesi durumunda arsa sahibine 2 milyon cezai tazminat ödemeyi mecbur kıldığı belirlendi.

GEREKÇESİZ İPTAL ETTİ

İmamoğlu İnşaat tarafından hazırlanan sözleşme arsa sahiplerine ulaştırıldıktan kısa bir süre sonra bu kez inşaat yetkilileri sözleşmeye imza atmadan tek taraflı sözleşmeyi feshettiğini ve inşaatı yapmayacaklarını duyurdu. Herhangi bir gerekçe sunmadan projenin yapımından vazgeçen İmamoğlu İnşaat, sonra arsa sahiplerine mail göndererek projeye devam edebilecek üç firma ismi de önerdi.