CHP'li İBB'de tekne skandalı! Yediemin'e çekilen tekne sahibinden habersiz boyanıp satıldı

CHP’li İBB’de akılalmaz bir tekne skandalı yaşandı. Bir balıkçı teknesinin sahibi İbrahim Özcan, aylar önce Yediemin’e çekilen teknesinin boyanıp kendisinden habersiz satıldığını belirtti.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde "bu kadarına da pes" dedirten bir olay yaşandı. İbrahim Özcan isimli vatandaş, kaybolan teknesini aylar sonra başka bir renge boyanmış halde buldu. Üstelik tekneye başka ruhsat çıkartıldığı ortaya çıktı. Mağdur vatandaşın Yediemin'e çekilen balıkçı teknesi, kendisinden habersiz bir şekilde başkasına satıldı. Detaylar video haberimizde.