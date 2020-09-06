CHP'li İBB zabıtası Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi için açılan teşekkür pankartlarını kesti

06.09.2020 21:13

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin yollarını bütçesinin olmadığı iddiasıyla yapmayan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi için açılan teşekkür pankartlarını kestiği ortaya çıktı.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin yollarını bütçesinin olmadığı iddiasıyla yapmayan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi için açılan teşekkür pankartlarını kestiği ortaya çıktı. SABAH'tan Kenan Kıran'ın haberi...