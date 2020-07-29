CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yönetimindeki İBB personeli bir skandala daha imza attı. ‘Hizmet araçları şahsi işlerde kullanılıyor’ iddiasıyla israf yaygarası koparıp Yenikapı’da şov yapan İmamoğlu himayesindeki personelin hizmet araçlarıyla içkili alem yaptığı ortaya çıktı.
CHP’li İBB personeli hizmet araçlarını içki alemi için kullandı!
29.07.2020 23:16
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