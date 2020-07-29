Kurban Bayramı trafiği TEM'i kilitledi! Yoğunluk 80 kilometre

29.07.2020 23:51

Mesai saatinin bitmesinin ardından Kurban Bayramı’nı memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyenlerin İstanbul’dan yola çıkmasıyla birlikte TEM Otoyolu Ankara yönü Kocaeli geçişindeki trafik yoğunluğu da arttı. Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki Körfez gişeleri mevkiinden başlayan trafik yoğunluğu, Sakarya’da bulunan Hamitli mevkiine kadar yaklaşık 80 kilometre boyunca devam ediyor.