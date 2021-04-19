RAMAZAN İMSAKİYE
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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Saadet Partisi'ne 12 milyonluk ihale kıyağı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Saadet Partisi'ne 12 milyonluk ihale kıyağı
19.04.2021 15:59
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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 12 milyon liralık ihale alan Saadet medyasının, seçim öncesinde de Ekrem İmamoğlu ile bir tiyatroya imza attığı ortaya çıktı. İstanbul'daki seçimler öncesinde Ekrem İmamoğlu'nun "sıradan bir vatandaş" diye evine gittiği kişinin, Milli Gazete Reklam Koordinatörü Ertuğrul Köse olduğu ortaya çıktı.


CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ihale sistemi uzun zamandır tartışma konusu oluyor.

Yeni açılan şirketlere adrese teslim ihalelerin verildiği yönündeki iddialar sık sık gündeme geldi.

İTTİRAK ORTAĞINA 12 MİLYONLUK İHALE KIYAĞI
Son olarak ortaya çıkan bilgilere göre; CHP'li İBB yönetimi, Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete'ye yaklaşık 12 milyon liralık bir ihale verdi.

CHP'nin ittifak ortağı Saadet Partisi'nin medyasına giden bu ihalenin ardından İmamoğlu ile Milli Gazete arasındaki ilişkiler de ortaya çıkmaya başladı.

SEÇİM ÖNCESİ SIRADAN BİR VATANDAŞ DİYE EVİNE GİTMİŞTİ
İstanbul'daki seçimler öncesinde Ekrem İmamoğlu'nun "sıradan bir vatandaş" diye evine gittiği kişinin, Milli Gazete Reklam Koordinatörü Ertuğrul Köse olduğu ortaya çıktı.

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