Tartışma Kanlı Bitti

Kağıthane Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi'nde sabah saatlerinde yaşanan olayda, bir süre önce boşanan Enis S. ve Nuran Şimşek arasında takside tartışma çıktı. Enis S., konuşmak için Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evinden aldığı eski eşini Beykoz'a götürülmesini isteyerek yola çıktı.

Araçtan İnmek İsterken Vuruldu

Taksi trafikte durduğu sırada Nuran Şimşek kapıyı açarak araçtan inmeye çalıştı. Bu anda silahını çıkaran Enis S., Şimşek'in arkasından ateş etti. Başına isabet eden kurşunla yere yığılan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Şüphelinin taksici Ali Y.'ye de ateş açtığı ancak isabet ettiremediği öğrenildi.

Şüpheli Silahla Yakalandı

Olay sonrası yaya olarak Hasdal yönüne kaçan Enis S., Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri tarafından olayda kullandığı silahla birlikte kısa sürede yakalandı. Nuran Şimşek'in cenazesi savcılık ve olay yeri ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

İkinci Evlilikleriymiş

Çiftin ikinci evliliklerini yaptığı, her ikisinin de ilk evliliklerinden birer çocuk sahibi olduğu bilgisi edinildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.