Taksi durağına silahlı saldırı: 1 ölü

Maskeli Şüpheli Durağa Ateş Açtı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Emek Caddesi'nde öğle saatlerinde yaşanan saldırıda, yüzünü gizleyen kimliği belirsiz bir kişi taksi durağına gelerek tabancayla peş peşe ateş etti. Saldırı sırasında durağın içinde bulunan taksi şoförü Recep Özgür ağır yaralandı.

Hastanede Hayatını Kaybetti

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, ağır yaralanan Özgür'e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye kaldırılan 45 yaşındaki şoför, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Boş Kovanlar Bulundu

Olay yeri inceleme ekipleri, durakta çok sayıda boş kovan tespit etti. Kimliği belirsiz saldırganın yakalanması için polis geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.