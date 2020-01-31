Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Pınar Kaynak'ın tecavüze uğrayıp öldürüldüğü yer kan dondurdu

Müge Anlı canlı yayınında Pınar Kaynak cinayetinde son dakika gelişmeleri yaşandı! Atv'de hafta içi her gün saat 10.00'da yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan Pınar Kaynak'ın katili kim? 31 Ocak Müge Anlı canlı yayınında Pınar Kaynak'ı cinayet gecesi gördüğünü söyleyen görgü tanığı konuştu. Defalarca tecavüze uğradıktan sonra başından ezilerek vahşice katledilen 24 yaşındaki Pınar Kaynak'ın ölü olarak bulunduğu an zincire bağlı olduğu belirtilmişti. Anne İrfan Hanım 15 Ağustos 2017 tarihinde katledilen kızı Pınar Kaynak'ın cesedinin bulunduğu bölgeye ilk kez Müge Anlı ekibiyle gitti. Müge Anlı, Pınar Kaynak cinayetinin detaylarını paylaşırken, canlı yayında gösterilen bölge tüyler ürpertti! İşte 31 Ocak Müge Anlı'da yaşananlar!
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Pınar Kaynak'ın tecavüze uğrayıp öldürüldüğü yer kan dondurdu31.01.2020 13:43
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