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CHP’li Eski Milletvekili Birgün Ayman Güler, CHP-FETÖ birlikteliğini itiraf ediyor!

CHP’li Eski Milletvekili Birgün Ayman Güler, CHP-FETÖ birlikteliğini itiraf ediyor!

11.02.2020 14:44

CHP Eski Milletvekili Birgül Ayman Güleri, CHP- FETÖ iş birliğini alenen itiraf ederek, “30 Mart seçimlerinde bir ittifak yaptık. Cemaatle bir ittifak yaptık. İllerde ve ilçelerde cemaatin çeşitli unsurlarının CHP için çalıştığını hepimiz gördük” diye konuşmuştu.


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