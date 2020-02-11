CHP’li Eski Milletvekili Birgün Ayman Güler, CHP-FETÖ birlikteliğini itiraf ediyor! 11.02.2020 14:44

CHP Eski Milletvekili Birgül Ayman Güleri, CHP- FETÖ iş birliğini alenen itiraf ederek, “30 Mart seçimlerinde bir ittifak yaptık. Cemaatle bir ittifak yaptık. İllerde ve ilçelerde cemaatin çeşitli unsurlarının CHP için çalıştığını hepimiz gördük” diye konuşmuştu.