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CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde skandal! Terör hükümlüsü Rojda Şenses'e konser!
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CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde skandal! Terör hükümlüsü Rojda Şenses'e konser!

Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024, 16:07 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2024, 16:07

CHP'nin yerel seçimlerde DEM ile kent uzlaşısıyla aday gösterdiği Ahmet Özer, Kürdistan aşkıyla yanıp tutuşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İstiklal Marşı'nı okumayan, PKK futbol turnuvası skandalıyla gündeme gelen Esenyurt Belediyesi şimdi de terör hükümlüsü PKK sempatizanı Rojda Şenses'e konser verdirdi.

31 Mart yerel seçimleri öncesinde DEM partiyle kent uzlaşısı adı altında iş birliğine giden CHP, Esenyurt adayını değiştirip DEM'e yakın Ahmet Özer'i açıklamıştı.

Bilindiği üzere CHP/DEM'in ortak adayı Ahmet Özer, sözde 'Kürdistan' hayalleri kurup "Devlet kurmak Kürtlerin hakkı" şeklinde beyanatlar veren bir isim.

Söz konusu CHP'li Başkan, geçtiğimiz günlerde de Meclis oturumlarında saygı duruşunda durmayıp İstiklal Marşı'nı okumamıştı.

CHP-DEM ORTAKLIĞINDA YENİ SKANDAL!
Ancak CHP-DEM Parti ortaklığındaki Esenyurt Belediyesi'nde skandallar bununla da kalmadı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Geçtiğimiz günlerde belediye tarafından düzenlenen konsere "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Rojda Şenses'in de katılması tepki topladı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANFASI YAPMAKTAN TUTUKLANMIŞTI
Şarkıcı Rojda Şenses 2009 yılında Diyarbakır'da katıldığı festivalde söylediği Kürtçe şarkı ile ''Terör örgütünün propagandasını yapmak'' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti.

PKK FUTBOL TURNUVASI
CHP'li Esenyurt Belediyesi daha öncede PKK futbol turnuvasıyla gündeme gelmişti. Terör örgütü propagandası yapılan futbol turnuvası nedeniyle 3 kişi tutuklanmıştı.

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