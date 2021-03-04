CHP’li Esenyurt Belediyesi’nde 1 kişiye 4 müdürlük görevi

CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde Mustafa Karatay'ın 4 ayrı müdürlük görevine atanması, Aydın'ın CHP'li Efeler Belediyesi ve CHP'li Denizli Merkezefendi Belediyesi'nde ise bir kişiye 3 müdürlük verildiğinin ortaya çıkması kamuoyunda tartışılıyor.

MUSTAFA KARATAY'A 4 FARKLI MÜDÜRLÜK

Sabah'ın haberine göre, CHP'li Esenyurt Belediyesi'nde Mustafa Karatay'a, 4 farklı müdürlük görevi verildiği ortaya çıktı.

Mustafa Karatay, aynı anda Basın ve Yayın Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Özel Kalem Müdürlüğü görevlerini yürütüyor. Esenyurt Belediyesi'nde, Günnur Yıldırım isimli çalışan da Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olmak üzere 2 farklı makamda görev yürütüyor.