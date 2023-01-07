CHP'li Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel TV çalışanı kadını taciz etti! 10 yıla kadar hapsi isteniyor: "Neredeyse her yerimi elledi"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin taciz skandallarına bir yenisi daha eklendi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Z.E.K'nin bir televizyon kanalında çalıştığı, çekim görüşmeleri için 16 Haziran 2022'de CHP'li Ergene Belediye Başkanı olan sanık Rasim Yüksel ile Büyükçekmece'deki bir otelde bir araya geldiği, yanlarında müştekinin çalıştığı kanalın genel yayın yönetmeni ile sanığın bir arkadaşının da bulunduğu anlatıldı.

BİRAZ DAHA DAYAN

Tarafların yemek yedikleri esnada sanığın müştekiyle ilgilenerek birtakım hususi sorular yöneltmeye başladığı, bu durumdan rahatsız olan müştekinin olayı çalıştığı kanalın genel yayın yönetmenine söylediği ve bu kişinin müştekiye "Biraz daha dayan." dediği iddianamede yer aldı.

İddianamede, yan yana oturdukları esnada sanığın müştekiyi restoranın dışına davet ettiği, ardından elini müştekinin omzuna atıp sarıldığı, elini tuttuğu, dokunduğu, müştekinin sanığın konumu itibarıyla güçlü bir tepki gösteremeyerek yalnızca elini çektiği ve sanığa engel olduğu kaydedildi.

BANA YAKLAŞMA

Bir süre sonra sanık Yüksel'in müştekiyi öpmeye çalıştığı, bunun üzerine müştekinin "Bana yaklaşma" diyerek tepki gösterdiği anlatılan iddianamede, masaya oturdukları esnada sanığın müştekiye tekrar sarıldığı, ardından müştekinin bir bahane bularak restorandan ayrıldığı belirtildi.



"'NEREDEYSE HER YERİMİ ELLEDİ, ÖPECEKTİ AZ DAHA, ÇOK RAHATSIZ OLDUM, LÜTFEN GİDELİM"

İddianamede, "Her ne kadar sanık suçlamayı kabul etmemiş ve bilgi sahibi olarak ifadesi alınan arkadaşı müştekinin iddialarını doğrulamamış ise de müştekinin alınan ifadesi ve mesaj tespit tutanağı ile sabit olduğu üzere müştekinin çalıştığı televizyon kanalının genel yayın yönetmeninin müştekiye, 'Kalkıyoruz, bir yirmi dakika idare et, işlere bu bakıyor.' şeklinde mesaj gönderdiği, müştekinin cevaben 'Neredeyse her yerimi elledi, öpecekti az daha, çok rahatsız oldum, lütfen gidelim.' mesajını gönderdiği, genel yayın yönetmeninin ise cevaben 'Ne oldu bu kadar, hangisi normal ki bu sektörde, son kez çaba gösteriyorum.' şeklinde cevap gönderdiği tespit edilmiştir." denildi.

Hazırlanan iddianamede, dosya kapsamında müştekinin beyanına üstünlük tanınarak, olay tarihinde sanığın müşteki üzerinde nüfuzunu kullanıp vücudunun çeşitli bölgelerini ellediği, öpmeye çalıştığı, bu suretle cinsel saldırıda bulunduğunun anlaşıldığı değerlendirildi.



5 YILDAN 10 YILA KADAR HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMASI TALEP EDİLDİ

Sanık Rasim Yüksel'in "cinsel saldırı" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Davanın duruşması ileriki günlerde Büyükçekmece Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.



CHP TACİZLERİNE HESABINI VEREMİYOR

6 yaşındaki çocuğa cinsel istismar üzerinden Başkan Erdoğan ve hükümeti hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisindeki taciz ve tecavüzlerin hesabını veremiyor.

"SİCİL DOSYALARINIZ ELİMİZDE"

Geçtiğimiz haftalarda AK Parti'nin düzenlediği Kadın Emeği Zirvesi'nde münferit bir hadise üzerinden milletin inancına saldıran CHP ve yandaşlarına sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Vakıf ve derneklerimize alçakça ifitra atanlar çıkardıkları gürültü ile gerideki bu vahim tabloyu gizlemeye çalışmaktadır. Bunların taciz ve tecavüz iddialarının ayyuka çıktığı, bunların hesabını verdiniz mi ya.. Bakıyorsunuz belde başkanı tecavüzde bulunmuş. Aile Bakanım hepsini belgeleriyle anlattı. Hepsi sicil dosyanızda var. Bunları gayet iyi biliyor, yakından da takip ediyoruz. Sicil dosyalarınız elimizde. Seçime kadar da bunları meydanlarda anlatacağız. Sosyal medya mecralarındaki rezaletleri bunların dile getirdikleri vaki mi? Değil." dedi.

6 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞUNUN İSTİSMARI: NE İNSANİ NE DE İSLAMİ OLARAK ASLA KABUL EDİLEMEZ

6 yaşındaki çocuğa istismarın kabul edilemez olduğunu dile getiren Başkan Erdoğan, "Bu süreçte yeni bir istismar konusu ortaya atılmış, uzunca süredir takibi yapılmış bir husus bir anda ülkenin gündeminde öne çıkarılmıştır. Biz hiçbir zaman kız evladımızın hukuki olarak reşit hale gelmeden evlendirilmesini tasvip etmedik, etmiyoruz. Çocuk yaşta cinsel istismar, ne İslami ne insani olarak asla kabul edilebilecek bir davranış değildir. En başından itibaren tüm kurumlarımız gerekli takipleri yapmıştır. Ülkemizde küçük yaştaki evliliklerle ilgili sıkıntılar maalesef eskiden beri yaşanıyor. Son dönemde çok istisnai örnekler dşında sorun önemli ölçüde çözülmüştür. TV'deki programların etkisiyle çocuk yaştaki evlatlarımızın her alanda ciddi savrulmalar yaşadıklarına şahit oluyoruz." ifadelerini kullandı.

KANDİL'İN HESABINI BUGÜNE KADAR SORDUNUZ MU?

Terör örgütü PKK/YPG'nin kız çocuklarını kaçırdığını belirten Erdoğan, CHP'nin HDP ile ortaklığına dikkat çekti. Erdoğan, "Kandil'in hesabını bugüne kadar sordunuz mu? Diyarbakır Anneleri acaba hangi partinin kapısında gözü yaşlı olarak ağlıyor? Kandil'de o kız çocuklarımızı kaçıranlar kimler? Seçimlere beraber girmeyi düşündüğünüz partinin mensupları değil mi? Ankara'dan İstanbul'a onlarla beraber yürüdün. Önce sen oradaki hasarı bir gider ondan sonra konuş." şeklinde konuştu.



CHP yönetiminin ısrarla örtbas etmeye çalıştığı vakaların yanı sıra yenileri de gün ışığına çıkıyor.

CHP'Lİ KIRŞEHİR BELEDİYESİ ÇALIŞANI 14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA CİNSEL ORGANININ FOTOĞRAFINI ATTI!

CHP'de Yüksel'in tacizinden önceski son skandalın Aralık ayında Kırşehir'de yaşandığı ortaya çıkmıştı. Y.D. adlı kadın, CHP'li Kırşehir Belediyesi'nde çalışan M.Z.'nin, 14 yaşındaki B.T.'ye cinsel organının fotoğrafını gönderdiğini iddia ederek belediye önüne gelip, "Çocuklarımıza tecavüz edip öldürsünler diye mi oy veriyoruz" diyerek tepki göstermişti.



GEÇTİĞİMİZ YIL DA 2 GÜVENLİK GÖREVLİSİNE İŞLEM YAPILMADI

Yetkililerden çocuğuna cinsel organının fotoğrafını atan görevlinin kendisine gösterilmesini isteyen ancak talebinin karşılanmaması üzerine tepki gösteren Y.D., "Kendimi de belediyeyi de yakarım. Çocuğuma cinsel organının fotoğrafını atan kişiyi getirecekler. Sapık ve hırsızlara göz yumuyorlar. Geçtiğimiz yıl da 2 güvenlik görevlisine işlem yapılmadı, 2 genç ırmağa atıldı. Bizim çocuklarımız da öyle mi olsun. Biz başkana onun için mi oy veriyoruz. Başkan anlamadıktan sonra kim anlayacak. Çocuklarımızı tecavüz edip öldürsünler diye mi oy veriyoruz. Erkek çocuğuna çiçek gönderip, cinsel organının fotoğrafını atıyor" demişti.



Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı belediye önünden ayrılmayan öfkeli anne Y.D., uzun süre sakinleştirilmeye çalışıldı. Cinsel organ fotoğrafının atıldığı B.T. ise çocuk şube müdürlüğüne götürüldü.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Öte yandan, çocuğun ailesi belediyenin önündeki eylemin ardından karakola giderek, şüpheli şahıstan şikayetçi oldu.

Şüpheli M.Z. ise, ailenin şikayetçi olması üzerine savcılık tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde ifadeye çağrıldı. Şüpheli, adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.

BELEDİYE DE ANNEDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Belediye yetkililerinin de uzun süre belediye önünde bağırarak tepki gösteren anne hakkında "kamu birimini meşgul etmek" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunurken belediye görevlilerinin M.Z. ile ilgili iş akdini askıya alması bekleniyor.





CHP'DE TACİZ VE TECAVÜZ SKANDALLARI BELGELENDİ! MAĞDURUN TALEBİNE KULAK TIKADILAR

Cumhuriyet Halk Partisi'nin taciz ve tecavüz skandallarına sessiz kalması geçtiğimiz dönemlerde belgelenmişti. CHP Aksu İlçe Başkanı Kenan Yıldız'ın tecavüz ettiği mağdur kadının "tecavüzcüyü cezalandırın" talebine herkes sessiz kaldı. Yıldız tarafından tecavüze uğradığını, darp edildiğini ve bebeğini düşürdüğünü iddia eden parti üyesi 39 yaşındaki Nurcan Y.'nin, 3 yıl önce yaşadığı mağduriyeti parti yönetimine bildirdiği belirlendi. Nurcan Y. tüyler ürpertici iddiaları ablası aracılığıyla 2018'de CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul'a bildirdi. O dilekçede, genç kadının Kenan Yıldız tarafından mağdur edildiğini ve gereğinin yapılmasını talep ettiği anlaşıldı.

Nurcan Y.'nin ablası Şerife T. tarafından CHP Antalya İl Başkanlığı'na 3 Aralık 2018'de gönderilen dilekçede, "Antalya Aksu CHP İlçe Başkanı Kenan Yıldız, bir CHP ilçe başkanına ahlaken yakışmayan şekilde Nurcan Y. isimli kardeşimle olağan dışı ilişkiler içindedir. Kenan Yıldız'ın eylemleri nedeniyle annem Fatma Y.'nin huzuru kalmamıştır" denildi.

'TECAVÜZCÜYE CEZA VERİN' TALEBİNİ GÖRMEZDEN GELDİLER

Nurcan Y. tarafından kaleme alınan dilekçe ekinde ise, "Telefonumda düşük yaptıktan sonraki resimler, kendisiyle olan fotoğraflarımız var. Bu fotoğrafların içinde tecavüze uğradığım yayla evinde benim bu telefondan çekmiş olduğum fotoğraf vardır. Beni delilsiz bırakmak için telefona zarar vermiştir. Bana zorla çocuğumu düşürten, bana tecavüz eden, evlilik vaadiyle beni dolandıran Kenan Yıldız'ın cezalandırılmasını, arz ve talep ederim" ifadeleri yer aldı.



CHP DERİNCE'DE TACİZ SKANDALI GENEL MERKEZ ÜSTÜNÜ KAPATTI

CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak'ın partili kadınlara yönelik taciz dosyası genel merkez tarafından örtbas edilmişti.

Taciz raporunu açıklamayan genel merkeze ise kadınlar tepki gösterdi. Olaya tepki gösteren kadınlar, yaptıkları açıklamada, "Mağduru suçlayan, fail şüphesi bulunanı ise koruyan ifadeler kullanılmıştır. Fail şüphesi bulunan kişi görevine devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

SU ALIRKEN TACİZ ETTİ

CHP Muğla İl Başkanlığı sekreteri A.E., bir delegenin cinsel tacizine uğradı. İl Başkanı ile Kadın Kolları Başkanı, mağdur kadını "Barışın" deyip tacizcisiyle bir araya getirdi.

CHP'Lİ DİDİM BELEDİYE BAŞKANI AHMET DENİZ ATABAY'IN TECAVÜZ İDDİASI

Kendisinden iş isteyen S.T.'ye, meclis üyesi arkadaşı Ali Çağlar'ın çiftlik evinde tecavüz etmekle suçlanan Aydın'ın Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı.



SORUŞTURMA DOSYASI DİDİM CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN YENİDEN ELE ALINDI

Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Kovuşturmaya yer yoktur" kararı sonrası, Söke Sulh Ceza hâkimliği, "yetersiz delil toplandığı" gerekçesiyle 'Kovuşturmaya yer yoktur' kararını kaldırmış, yeni karar doğrultusunda soruşturmanın genişleterek yeniden ele alınmasını istemişti. Bu doğrultuda soruşturma dosyası Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden ele alındı.



Söke Sulh Ceza Hâkimliği, meclis üyesi Ali Çağlar'ın cep telefonunun incelenerek elde edilen fotoğraf ve videoların soruşturma dosyasına eklenmesini istedi. Didim Cumhuriyet Başsavcılığı, Ali Çağlar'ın cep telefonunun değiştiğini ve inceleme yapılamayacağını belirterek talebi reddetti. Bunun üzerine Söke Sulh Ceza Hakimliği, savcılıktan yeni bir talepte bulundu.

CHP'Lİ ATABAY'IN ARKADAŞI ALİ ÇAĞLAR'IN HESAPLARINDAKİ FOTOĞRAF VE VİDEOLAR İNCELENECEK

Söke Sulh Ceza Hâkimliği, savcılıktan Ali Çağlar'ın cep telefonunda kullandığı iCloud ya da Google Photos'tan geçmişe dönük depolanan video ya da fotoğrafların çıkartılabileceğini ifade etti. Hâkimlik, iCloud ya da Google Photos'tan geriye dönük elde edilen delillerin soruşturma dosyasına eklenmesini istedi.

Soruşturmanın eksikliklerinin giderilerek genişletilmiş haliyle Didim Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Söke Sulh Ceza Hâkimliği'ne gönderilmesi ve CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay hakkında dava açılması bekleniyor.

Avukat Murat Sultansu, "Görüldüğü üzere Didim Cumhuriyet Başsavcılığı, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ı açıkça korumakta ve kollamaktadır. Bir hukukçu olarak bu durumu esefle kınıyorum. Hukuk ve mantıki yorumlarla Sulh Ceza Hâkimliği'nin fevkalade isabetli kararına karşı akıl almaz bir şekilde direnmektedir. Bir an önce adaletin tecellisini, çöldeki susuz bir insanın suya olan ihtiyacı gibi hararetle istiyoruz" diye konuştu.





İŞTE CHP'NİN KABARIK TACİZ VE TECAVÜZ SİCİLİNDEN SADECE BİRKAÇI



Son dönemde kamuoyuna yansıyan ve üzeri kapatılan tacizler:

* Maltepe CHP İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz, genç bir kızı zorla bir restorana kapatarak cinsel istismarda bulundu.

* Avcılar'da CHP İstanbul İl Başkanı'nın iki yardımcısı partili bir kadına ahlaksız teklifte bulundu.

* Ümraniye'de CHP İlçe Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A., partili D.A.'yı taciz etti. Genç kız partiden istifa edip şikayetçi oldu.

* Esenler'de CHP İlçe eski Başkan Yardımcısı Hüseyin Koç, ilçede kadınların partililerce sık sık tacize uğradığını iddia etti.

* Şişli Belediyesi'nde yengesini taciz ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan eski Başkan Yardımcısı U.G.Y. kollanarak Sarıyer'de göreve başladı.

* CHP Muğla İl Başkanlığı sekreteri A.E., CHP delegesi olan Mehmet A.'nın tacizine uğradı.

* CHP Konya İl Başkanı Avukat Barış Bektaş'ın da yardım çeki vereceğini söyleyip ofisine çağırdığı parti üyesi bir kadını taciz ettiği iddia edildi.

* CHP Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, bir kadına cinsel içerikli mesajlar attı ve elinde olduğunu iddia ettiği görüntüler üzerinden tehdit etti.

* Sivas'ın Akıncılar ilçesinde öğretmene cinsel tacizde bulunan CHP İlçe Başkanı Hüseyin Çiçek ile yönetim kurulu üyeleri görevden alındı.