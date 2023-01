CHP'li Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel TV çalışanı kadını taciz etti! 10 yıla kadar hapsi isteniyor: "Neredeyse her yerimi elledi"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin taciz skandallarına bir yenisi daha eklendi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Z.E.K'nin bir televizyon kanalında çalıştığı, çekim görüşmeleri için 16 Haziran 2022'de CHP'li Ergene Belediye Başkanı olan sanık Rasim Yüksel ile Büyükçekmece'deki bir otelde bir araya geldiği, yanlarında müştekinin çalıştığı kanalın genel yayın yönetmeni ile sanığın bir arkadaşının da bulunduğu anlatıldı.

BİRAZ DAHA DAYAN

Tarafların yemek yedikleri esnada sanığın müştekiyle ilgilenerek birtakım hususi sorular yöneltmeye başladığı, bu durumdan rahatsız olan müştekinin olayı çalıştığı kanalın genel yayın yönetmenine söylediği ve bu kişinin müştekiye "Biraz daha dayan." dediği iddianamede yer aldı.

İddianamede, yan yana oturdukları esnada sanığın müştekiyi restoranın dışına davet ettiği, ardından elini müştekinin omzuna atıp sarıldığı, elini tuttuğu, dokunduğu, müştekinin sanığın konumu itibarıyla güçlü bir tepki gösteremeyerek yalnızca elini çektiği ve sanığa engel olduğu kaydedildi.

BANA YAKLAŞMA

Bir süre sonra sanık Yüksel'in müştekiyi öpmeye çalıştığı, bunun üzerine müştekinin "Bana yaklaşma" diyerek tepki gösterdiği anlatılan iddianamede, masaya oturdukları esnada sanığın müştekiye tekrar sarıldığı, ardından müştekinin bir bahane bularak restorandan ayrıldığı belirtildi.



"'NEREDEYSE HER YERİMİ ELLEDİ, ÖPECEKTİ AZ DAHA, ÇOK RAHATSIZ OLDUM, LÜTFEN GİDELİM"

İddianamede, "Her ne kadar sanık suçlamayı kabul etmemiş ve bilgi sahibi olarak ifadesi alınan arkadaşı müştekinin iddialarını doğrulamamış ise de müştekinin alınan ifadesi ve mesaj tespit tutanağı ile sabit olduğu üzere müştekinin çalıştığı televizyon kanalının genel yayın yönetmeninin müştekiye, 'Kalkıyoruz, bir yirmi dakika idare et, işlere bu bakıyor.' şeklinde mesaj gönderdiği, müştekinin cevaben 'Neredeyse her yerimi elledi, öpecekti az daha, çok rahatsız oldum, lütfen gidelim.' mesajını gönderdiği, genel yayın yönetmeninin ise cevaben 'Ne oldu bu kadar, hangisi normal ki bu sektörde, son kez çaba gösteriyorum.' şeklinde cevap gönderdiği tespit edilmiştir." denildi.