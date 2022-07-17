CHP'li Engin Özkoç'un 'ilk biz geldik' yalanını patlatan görüntüler! TBMM'ye ilk gelen vekil AK Partili Uslu: İşte o anlar...

FETÖ'nün kurduğu 17-25 Aralık kumpasına giden süreçte sık sık FETÖ organizasyonlarına katılan Cumhuriyet Halk Partili Engin Özkoç 15 Temmuz'un 6. yılında akıllara zarar bir paylaşım yapmıştı. Başkan Erdoğan'ı hedef alan ve gerçekleri çarpıtan Engin Özkoç, Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'da darbeyi kahve içerek televizyondan takip etmesine rağmen, "Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz’da milleti sokağa döküp, kendisi saklanırken; CHP Genel Başkanı ve milletvekilleri TBMM’ye gitmek için yola çıkmıştı." şeklinde skandal bir ifade kullanmıştı. Engin'in yalanını ise kamera görüntüleri çökertti. Kamera kayıtlarına göre 15 Temmuz gecesi Meclis’e ilk giren isim, dönemin güvenlikten sorumlu İdare Amiri Salim Uslu. İşte o anlar...