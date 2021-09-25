CHP’li Engin Özkoç’un FETÖ gecesinden görüntüsü çıktı

FETÖ'nün 17-25 Aralık operasyonlarına giden süreçte CHP ile temaslarını sıklaştırdığı biliniyor. FETÖ'cülerle bağlantısı sık sık gündeme gelen CHP’li Engin Özkoç'un FETÖ'cülerle temasa girdiği bir video daha ortaya çıktı. Görüntülerde Özkoç'un, FETÖ'nün ABD imamı ve Türk Amerikan Birliği (TAA) Başkanı Faruk Taban'ın indiği sahneye CHP'li Sedef Küçük çıkıyor Özkoç da cep telefonu kamerası ile çekim yapıyor.

15 Temmuz'da ülkeyi işgale kalkışan Fetullahçı Terör Örgütü'nü aklamak için 'kontrollü darbe' söylentilerini ortaya atan CHP'li isimlerin FETÖ ile olan temaslarını kanıtlayan belge ve görüntülere her gün bir yenisi ekleniyor.

ÖZKOÇ'UN FETÖ GECESİNDEN GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI

"FETÖ'nün siyasi ayağı nerede?" diye ortalarda dolaşan CHP'nin 17-25 Aralık operasyonlarına giden süreçte de FETÖ ile yurt dışında dirsek temasında olduğu biliniyor. FETÖ'cülerle sürekli yanyana görünen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un yeni bir görüntüsü daha ortaya çıktı.

CHP'Lİ KÜÇÜK SAHNEYE ÇIKTI ÖZKOÇ ÇEKİME BAŞLADI

CHP'li Engin Özkoç ve Sedef Küçük'ün Washington'da FETÖ kuruluşu olan Türk Amerikan Birliği toplantısına katıldığı görüldü.

Görüntülerde FETÖ'nün ABD İmamı Faruk Taban'ın sahneden inerken CHP'li Sedef Küçük sahneye çıkıyor ve Engin Özkoç ile birlikte geldiklerini söylüyor.

Engin Özkoç ise o sıra sahnede telefon kamerası ile çekime başladığı görülüyor.