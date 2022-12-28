CHP'li Engin Özkoç ve Cumhuriyet'ten hazımsızlık belirtisi! Gaz keşfini hedef aldılar

Türkiye'nin enerji alanında attığı adımların karşılığını alması CHP'yi rahatsız etmeye devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısının ardından vatandaşların merakla beklediği müjdeyi verdi.

KARADENİZ'DE YENİ KEŞİF

Erdoğan, "Fatih Sondaj Gemimiz, Çaycuma-1 sondajında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğal gaz rezervini keşfetti." dedi.

DEĞERİ 1 TRİLYON DOLARI

Erdoğan Karadeniz'de keşfedilen rezervlerin değerinin 1 trilyon doları bulduğunu belirterek şunları söyledi;

"Verilerin analizi neticesinde daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metreküplük rezervimiz, 652 milyar metreküp olarak revize edildi. Karadeniz'deki gaz rezervimiz Çaycuma-1'deki yeni keşfimizle birlikte 170 milyar metreküp artarak toplam 710 milyar metreküpe ulaştı. Karadeniz'de keşfettiğimiz doğal gazın bugünkü rakamla uluslararası piyasalardaki karşılığı 1 trilyon doları bulmaktadır. Yeni keşfimiz bölgeye komşu diğer jeolojik sahalardaki benzer keşiflerimize kapı aralayacak. En kısa zamanda yeni sondajlara başlayacağız."

NİCE MÜJDELERİ MİLLETİMİZLE PAYLAŞACAĞIZ

Başkan Erdoğan müjdeyi sosyal medya hesabından da paylaştı. Erdoğan paylaşımında şunları yazdı;

"Karadeniz'deki doğal gaz rezervimiz, yeniden değerleme çalışmaları ve Fatih Sondaj Gemimizin Çaycuma-1'deki 58 milyar metreküplük yeni keşfiyle 170 milyar metreküp artarak toplam 710 milyar metreküpe ulaştı. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun.

Yerli doğal gazımızı 2023'te milletimizin hizmetine sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Ekiplerimizin yoğun çalışması ve milletimizin dualarıyla, inşallah daha nice müjdeleri milletimizle paylaşacağız.

İnşallah önümüzdeki dönemde, Karadeniz'de daha fazla alanda arama kuyusu açacağız. Bununla yetinmeyecek, Akdeniz'deki keşif çalışmalarımıza da ağırlık vereceğiz.

Nihai amacımız, petrol ve doğal gazda dışa bağımlılığımızı bir an evvel tamamen kırarak Türkiye'nin enerji bağımsızlığını ilan etmektir. Bizler çalışmakla, üretmekle, gayret etmekle mükellefiz. Takdir Allah'tandır."

CHP'DE GAZ SIKIŞMASI YAPTI

Koronavirüs salgınının ardından patlayan Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte enerjinin önemi bir kez daha ortaya çıkarken CHP vatandaşların sevinç duyduğu müjdeyi küçümseme yoluna giderek algı operasyonuna soyundu.

CHP'Lİ ÖZKOÇ REZERVİN YALAN OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Özkoç gaz rezervinin gerçek olmadığını ve yalan olduğunu iddia ederek bunun bir seçim yatırımı olduğunu söyledi.

Özkoç, "Erdoğan yine doğal gaz müjdesi verdi. Nasıl bir doğal gazmış bu? Bu doğal gazı bulup bulup da ne yapıyorlar gerçekten merak ediyoruz. 18 yıl oldu. 18 yıldır her seçim dönemi, aynı şekilde doğal gaz müjdesi veriliyor." iddiasında bulunarak "Bu yalana gerçekten inanan var mı?" dedi.

CHP'NİN YAYIN ORGANI CUMHURİYET KÖPÜRTTÜ

Engin Özkoç'un keşfi hedef alan sözleri CHP'nin yayın organı Cumhuriyet'te geniş yer buldu.

"Seçim yaklaştı iktidar 'gaz'a bastı Bu yalana inanan var mı?" başlığıyla Özkoç'un ifadelerini yer veren Cumhuriyet, Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını kullanarak algı operasyonu çekti.

AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE

Engin Özkoç ve Cumhuriyet hazımsızlık belirtisi gösteren ilk CHP'liler değili.

CHP'nin yayın organı Halk TV'nin ekran yüzlerinde Emin Çapa ve Levent Gültekin dün tarihi keşfi küçümsemeye çalışırken firari hain Can Dündar ise rezil bir paylaşım yapmıştı.

LEVENT GÜLTEKİN VE EMİN ÇAPA'DAN HAZIMSIZLIK

Levent Gültekin, "Yeraltı kaynağı bulmak elbette iyidir, fakat ülkeler gazla çalışsaydı yani yaşanabilir bir hale gelseydi Suudi Arabistan, Irak, İran, Venezuela gibi en yüksek rezerve sahip ülkelerde çalışırdı. Yani gaza değil demokrasiye, hukuka ihtiyacımız var." ifadeleriyle algı operasyonu çekerken gaz keşfini önemsiz göstermeye çalıştı.



Benzer bir paylaşımda daha önce Togg'u hedef alan Emin Çapa'dan geldi.

Emin Çapa, "Bulunan her doğal gaz elbette iyi haberdir. Ancak her olaya akıl penceresinden bakmak gerekir. Bulunan gaz rezervi: 58.0 milyar m3 2021 gaz tüketimi: 59.6 milyar m3 Bu çağda gazla çağ atlayamayız. Japonya'nın, Kore'nin yeraltı kaynağı neredeyse sıfır." ifadelerini kullanırken Gültekin ile aynı merkezden emi almış gibi milli keşfi küçümsedi.

FİRARİ HAİN CAN DÜNDAR DA SAHNEDE!

FETÖ'nün 'MİT tırları kumpası'nda rol alan firari Can Dündar da rezil bir paylaşım yaparak hem keşfi hem de Başkan Erdoğan'ı hedef eldi.

Dündar gaz keşfinin yer aldığı haberi alıntılayıp, "İlginçtir: Ne zaman sıkışsa gaz çıkıyor." şeklinde skandal ifadeler kullandı.