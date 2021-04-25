CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun Kanal İstanbul hazımsızlığı ile söylediği yalanlar ve gerçekler!

Türkiye'yi geleceğe taşıyacak tüm projelere karşı çıkan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu canlı yayında Kanal İstanbul ile ilgili hazımsızlığını hazırladığı yalanları ile dile getirdi. İşte geçtiğimiz günlerde Kanal İstanbul projesinde yer almaya hazırlanan iş insanlarını tehditvari bir üslupla hedef alan İmamoğlu’nun yalanları ve gerçekler…

Kanal İstanbul Projesi ile Türkiye, uğraksız geçiş ilkelerinin ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin lafzına zarar vermeden egemen devlet olarak geçişleri dilediği gibi düzenleyebilecek. Ancak CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Türkiye'yi geleceğe taşıyacak projeye karşı çıkmakla kalmıyor üstüne bir de yalan beyanlarda bulunmaya devam ediyor.

Son olarak hükümeti hedef alanların bir numaralı yayın organı olan HaberTürk'te bir programa katılan İmamoğlu, hazımsızlığını yalanlarıyla süsledi.

İşte İmamoğlu'nun canlı yayındaki yalanları ve gerçekler…

Yalan 1: Kanal İstanbul'un boğaz trafiği ile hiçbir ilgisi yok.

Doğrusu: İstanbul Boğazından geçen gemilerin yüzde 99'u ve tankerlerin tamamı Kanal İstanbul'dan geçebilecek.

Yalan 2: Kanal İstanbul'un bugünkü maliyeti en az 11,5 milyar lira.

Doğrusu: Kanal İstanbul'dan geçen köprünün maliyeti yaklaşık 1,8 milyar TL'dir.

Yalan 3: Geçişler ücretli olacak.

Doğrusu: Kanal güzergahı üzerinden hali hazırda geçen yollar için yapılacak köprülerde geçiş ücreti olmayacak.

Yalan 4: Bunun gibi 8 tane köprü yapacaklar.

Doğrusu: Kanal üzerinde toplam 6 köprü olacaktır.

Yalan 5: 140 milyar liraya köprüleri yapamazsınız

Doğrusu: Kanal İstanbul için yapılacak köprülerin toplam maliyeti yaklaşık 13 milyar TL'dir.

Yalan 6: Kanal İstanbul'un maliyeti 80 milyar dolardır.

Doğrusu: Kanal İstanbul'un yapım maliyeti yaklaşık 15 milyar dolardır.

Yalan 7: Sadece İBB'ye İSKİ'ye maliyeti 30 milyarı aşıyor.

Doğrusu: Kanal İstanbul'un İSKİ'ye maliyeti 1 milyar TL'dir.

Yalan 8: Sazlıdere Barajı'nı yok ediyorlar. Bu da İstanbul suyunun yüzde 10'u.

Doğrusu: Sazlıdere Barajı'nın İstanbul suyuna etkisi yüzde 2,9'dur. Yeni baraj yatırımları ile Sazlıdere'den daha fazla su kaynağı İstanbul'a kazandırılacak.