CHP'li Atila Sertel'den hadsiz ifadeler! Utanmadan Müslümanlarla alay etti

Din düşmanlığı Kemal Kılıçdaroğlu döneminde daha da hortlayan CHP’den bir skandal daha geldi. CHP’li İzmir Milletvekili Atila Sertel, Halk TV’de katıldığı bir programda Müslümanları utanmadan tiye aldı. Sertel, “Camide tespih çekerken bile euro, dolar, euro, dolar diye çekmiyorlarsa ben de Atila Sertel değilim” dedi.

Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunumuyla ekranlara gelen Medya Mahallesi programında, bir skandala daha imza atıldı.

Geçtiğimiz gün yayınlanan programda, Müslümanların inançları bir kez daha hedef alındı.

Daha önce Müslümanların yatırım aracının borsa, altın ya da konut olmadığı belirtilen programda Ayşenur Arslan, "Fakirlerin yatırım aracı da şudur; ahiret, cennet, sabır. Onlar da öbür dünyaya yatırım yaptıklarını düşünüyorlar." ifadeleriyle inançlarla alay etmişti.

"TESBİHİ EURO-DOLAR DİYE ÇEKİYORLAR"

Dün de bu açıklamalara benzer ifade de Ayşenur Arslan'ın konuğu CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'den geldi.

CHP'li Sertel, Müslümanların zikir inancıyla dalga geçerek "Camide tesbih çekerken bile bak samimiyetimle söylüyorum; euro, dolar diye çekmiyorlarsa adım Atila Sertel değil. Arada altın da olabilir. Ama euro, dolar diye çok çeken var." ifadelerine Ayşenur Arslan da kahkaha atarak karşılık verdi.

CHP'li isimlerin dini değerlerle ilgili gafları ve hakaretleri yeni değil. Daha önce de farklı farklı isimlerden tepki çeken açıklamalar geldi. İşte onlardan bir kaçı:

BERHAN ŞİMŞEK'TEN CUMA NAMAZI GAFI

Katıldığı bir TV programında asılsız iddialarla iktidarı ve Diyanet'i hedef alan CHP'li eski vekil Berhan Şimşek, kendisinin de cuma namazlarına gittiğini belirterek ''Reklam olsun diye söylemiyorum, Cumalara gitmeye çalışıyorum sırf hutbeyi dinlememek için farzı kılıp çıkıyorum'' dedi. CHP'li Berhan Şimşek'in sözleri sosyal medyada alay konusu oldu. Çünkü Berhan Şimşek'in söylediklerinin aksine cuma namazında hutbe, farzdan önce okunuyor. Ayrıca hutbeyi dinlemek de farz.

CHP YANDAŞI ŞABAN SEVİNÇ'TEN "RAMAZAN ERTELENSİN" AÇIKLAMASI

CHP yandaşlığıyla bilinen Halk TV'nin eski Genel Müdürü gazeteci Şaban Sevinç ile eski Halk Tv çalışanı Oya Lale Özan'ın yaptıkları canlı yayın sosyal medyada yeniden gündeme oturdu. Şaban Sevinç'in Ramazan ayının ertelenmesi gerektiği gibi bir saçmalığı savunması Twitter'da alay konusu oldu. Tartışmaya CHP İstanbul Milletvekili "Her şeyi bilmeyin Arkadaş... bi susun yahu!" yorumuyla dahil olurken, Şaban Sevinç de Bekaroğlu'na "Bu bizim Mustafa Kemal Atatürk'ümüze Kefere Kemal diyen yeni CHP'li Mehmet değil mi? Şimdi de trollüğe mi soyunmuş" sözleriyle yanıt verdi. Sosyal medya kullanıcıları, Şaban Sevinç için "CHP tipi Diyanet İşleri Başkanı" yakıştırmasında bulundu.

BAŞÖRTÜSÜNÜ HEDEF ALDILAR

Canan Kaftancıoğlu, 28 Ekim 2013 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından, "Başörtü serbestisi diye bir şey olmaz. Var mısınız kılık kıyafet serbestliğine? Sonra oyunbozanlık yok ama! Meclis bahçesi uygun ben de öğle arası bikiniyle güneşlenmek mesela:))" ifadelerini kullandı.

CAMİDEN ŞARKI SKANDALI

CHP İzmir eski İl Başkan yardımcısı Banu Özdemir, İzmir'deki bazı ilçelerde bulunan camilerin hoparlörlerinden komünist devrim şarkısı 'Çav Bella'nın çalınmasını övgüyle karşıladı.

CHP'Lİ ÖZEL SAHİP ÇIKTI

Dini değerleri aşağılayan Özdemir'e CHP sahip çıktı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, camilerden İtalyan marşı çalınmasına sevinen Özdemir'in CHP'li diye tutuklandığını iddia ederek bir skandala imza attı.

Adana'da Vefa Destek ekibine saldırdığı için tutuklanan Eren Yıldırım'a da değinen Özgür Özel, Yıldırım'ın ve halkın dini değerlerini aşağılayan Banu Özdemir'in bayramı cezaevinde geçirilmesinin kabul edilemeyeceğini ileri sürdü.

SERA KADIGİL

CHP'nin 2014 yılından itibaren parti meclisi üyesi olan Sera Kadıgil İslamofobik tweetlerle gündeme gelmiş ve hakaretleri sebebi ile gözaltına alınmıştı.

Kadıgil, "Kapıda oynayan çocuklardan rahatsız olunca kızgın yağ dökem mi üstlerine? Ya da uykumdan uyandıran ezan için camiyi basıp imamı mı keseyim?" ifadelerini kullandı.

Bir diğer paylaşımında ise Kadıgil, "O ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ama benim yurdumun üstünde ebedi inlemesin artık nolur ya! Resmen ağzıma ağzıma okunuyor her sabah" dedi.