TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, 11 Ocak Çarşamba günü CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile ilgili hazırlanan iki ayrı dokunulmazlığın kaldırılması fezlekesini görüşmek üzere toplanacak.

HAZIRLIK KOMİSYONU KURULACAK

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, çarşamba günü, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında, 'şehit yakınına hakaret' ve 'basit yaralama' suçlarından hazırlanan dosyayı görüşecek.

Komisyonda ayrıca CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında, 'mahkeme heyetine müdahale ve saygısızlık' suçlaması ile hazırlanan fezleke ele alınacak. Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yönelik karar alınırsa Hazırlık Komisyonu kurulacak.