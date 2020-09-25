CHP'den bir skandal daha! 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babasına dava!

25.09.2020 13:42

HDP ile yaptıkları ittifak için kendilerine tepki gösteren 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit'e dava açan Kayseri CHP ilçe başkanı ve başkan adayı duruşmaya 10 avukatla gelerek adeta şov yaptı. Şehidin babası ise, "Yüreğiniz yetiyorsa, gövde gösterisini PKK-HDP'ye yapın. Bu iftira ile ceza alırsam o kararı şeref madalyası olarak evimin duvarına asarım" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen hava saldırısında şehit düşen Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit, 18 Mart Şehitleri Anma Gününde HDP ile örtülü ittifak yapan CHP'li yöneticilere görünce tepki gösterdi. 30 Mart yerel seçimleri öncesi yaşanan olayda Bünyan CHP İlçe Başkanı Okan Marzıoğlu ve Belediye Başkan Adayı Mustafa Navruz'a "Hem çocuklarımıza kurşun atanlarla bir olacaksınız hem de buraya geleceksiniz. Hangi yüzle buraya geldiniz, onlar buradaysa ben yokum, ya onlar gidecek ya ben gideceğim, onlarla aynı havayı teneffüs etmem" diye tepki gösteren Yiğit, töreni terk etti.

ŞEHİT BABASINA BİZİ DÖVDÜ İFTİRASI

Okan Marzıoğlu ve Mustafa Navruz ise savcılığa giderek suç duyurusunda bulununca, şehit babası hakkında darp ve hakaret suçlamasıyla dava açıldı. Mustafa Navruz, Yiğit'in kendisini darp edip boğazını sıktığını ve ceketini yırttığını iddia ederken, Marzıoğlu da ağız birliği yapmışçasına aynı ifadeyi verdi. Ancak olay günü haber ajanslarının çektiği görüntüleri hesaba katmayan CHP'lilerin yalanları çok geçmeden ortaya çıktı. Bünyan adliyesinde görülen darp ve hakaret davasının duruşmasına CHP İl Başkanı Ümit Özer, avukat ordusu ve bir otobüs partili ile gelerek gövde gösterisi yaptı. İl başkanı da adliyeye gelerek davayı takip etti. Şehit babasına iftira atan CHP İlçe Başkanı Okan Marzıoğlu destek için gelen partililere sosyal medyadan "Haklı davamızda örgütümüzün gücünü hissettirmeniz bizi daha da güçlendirdi" diyerek teşekkür etti.

"ŞEHİTLİĞİN YOLUNU SEÇİMDE HATIRLADILAR"

Anma töreninde, protokolle tokalaşarak gelirlerken ben elimi uzatmadım. Çünkü ne şehidimin cenazesine ne taziyesine geldiler, ne de andılar. Ayrıca şehitlerle ilgili en az 25 program oldu hiç birine de katılmadılar. Şehitliğe ise seçim arifesinde propaganda yapmak için geldiler. O zamanda CHP terör örgütünün siyasi destekçisi siyasi parti ile kol kola gezip ittifak yapıyordu. O dönemde ana muhalefet, yavru muhalefet, civciv muhalefet, hatta cumhurbaşkanlığı yapmış olan ve hemşerim demeye utandığım biri de bunlarla bir oldu. En İslamcı partiyim diyen kişilerle ateist partiler bir araya geldi. Ben de bunları şehitlikte görünce tepki gösterdim. Şehit kızımın mezarının yanı başındaydım. 'Ne yüzle geldiniz' dedim. Bu arada kaymakam bey belediye başkanı araya girdi.

CEZA ALIRSAM ŞEREF MADALYASI OLUR

Yalan bunların içine işlemiş. Allah'ta şahit tırnağım bile onlara dokunmadı. Ama boğaz sıkma, yumruk atma, hakaret etme ve ceket yırtmakla suçlandım. Orada kaymakam belediye başkanı öğrenciler herkes vardı. Yalanları haber ajanslarının olay günü çektikleri görüntülerle de sabittir. Öyle ki kendi şahitleri bile mahkemede 'Yahya bey CHP heyetine 3 metreden fazla yaklaşmadı diye ifade vererek onları yalanladı. Benim cenazeme, taziyeme ve 15 Temmuz'un 3 yıl dönümünden hiç birine gelmediler. Şehit cenazesine gelmeyen, taziyeye gitmeyen CHP Kayseri il teşkilatı, ne hikmetse 15 Temmuz Şehidi babasına iftira atarak açtıkları davaya bir otobüs ve 10 avukatla gelip şov yaptı. İsterlerse bir değil bin otobüsle gelsinler. Ben bu vatana kızımı şehit vermiş bir babayım. Onlara pabuç bırakmam. Eğer damarlarında Türk kanı varsa ve yürekleri yetiyorsa gidip PKK'ya ve HDP'ye gövde gösterisi yapsınlar" dedi. CHP'lilerin iftirasıyla ceza alırsam da o kararı şeref madalyası olarak evimin duvarına asacağım.