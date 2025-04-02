CHP'de Kılıçdaroğlu paniği: ''Kılıçdaroğlu'nu aday gösterecek delegeleri partiden ihraç etmek lazım.."

Cumhuriyet Halk Partisi, olağanüstü kurultay öncesi hareketli günler yaşıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık sinyali verirken, bir grup delege onu göreve çağırarak imza toplamaya başladı. Kılıçdaroğlu, “Genel başkan adayıyım demedim” diyerek topu delegelere attı, ancak adaylığa yeşil ışık yaktı. CHP'de adaylık krizi sürerken, Ekrem İmamoğlu yanlısı Yalçın Doğan, Kılıçdaroğlu'nu destekleyen delegelerin ihraç edilmesi gerektiğini savundu. Halk TV ise "Yeter artık" başlıklı manşetle durumu sert bir şekilde eleştirdi.