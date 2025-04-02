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Kastamonu’da feci kaza! Fiat-Tofaş takla attı: 1 ölü!
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Kastamonu'da feci kaza! Fiat-Tofaş takla attı: 1 ölü!

Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025 13:03 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2025 13:03

Kastamonu-Sinop karayolunda meydana gelen kazada Fiat-Tofaş marka bir otomobilin menfeze çarparak takla atıp 40 metre şarampole yuvarlanması sonucu 23 yaşındaki Mürsel Bakırcı hayatını kaybetti.

Kastamonuda Fiat-Tofaş marka otomobilin menfeze çarptıktan sonra takla atarak 40 metre şarampole yuvarlanması neticesinde meydana gelen kazada 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Kaza, Kastamonu-Sinop karayolu Kurusaray köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mürsel Bakırcı (23) idaresindeki 37 EY 006 plakalı Fiat-Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarında menfeze çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak takla atan otomobil şarampolde yaklaşık 40 metre sürüklendi. Kazada Mürsel Bakırcı olay yerinde hayatını kaybetti.

Gece saatlerinde Kaza yaptığı düşünülen araç sabah saatlerinde bölgeden geçen köylüler tarafından bulundu. Köylülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık, itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları muayenede Fiat-Tofaş aracın sürücüsünün hayatını kaybettiği belirledi. Araç içerisinde sıkışan sürücünün cenazesi itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldıktan sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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