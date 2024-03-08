CHP'de Burcu Köksal krizi! "DEM'e kapı kapalı" dedi Ekrem İmamoğlu kudurdu! CHP'de gece yarısı telefon trafiği!

Son dakika haberleri... Yerel seçimlere adım adım ilerlerken CHP Genel Merkezi'ni zora sokacak bir çıkış yaşandı. Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal, "DEM hariç her partiye belediyenin kapıları açık" ifadelerini kullandı. Köksal'ın sözleri PKK uzlaşısı için yanıp tutuşan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i panikletti. Özel, "Dili sürçtü" dedi Köksal "Sözlerimin arkasındayım" dedi. Parti lideri edasıyla davranan Ekrem İmamoğlu ise Köksal'a kapıyı gösterdi. Peki krizin patlak verdiği bu 3 isim arasında ne yaşandı? İşte detaylar...