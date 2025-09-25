CHP’de adaylık krizi büyüyor! Özgür Özel’den Mansur Yavaş’ı köşeye sıkıştıracak hamle! Mesajını Ekrem İmamoğlu üzerinden verdi!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) iç savaş alevleniyor...

ÖZGÜR ÖZEL'İN İKİ YÖNLÜ HAMLESİ

İmamoğlu'nun aday olamayacağını gören Özgür Özel ise bir yandan "son ana kadar İmamoğlu" diyerek tabanı idare etmeye çalışıyor, diğer yandan Mansur Yavaş'ı zaman zaman öne sürerek hem rakibini yıpratıyor hem de Yavaş'ın yoluna taş koyuyor.

MANSUR YAVAŞ'A MESAJ!

CHP yandaşı TELE 1'e konuk olan Özgür Özel adaylık konusuna ilişkin bu yönde bir açıklama yaptı. Özel, "İmamoğlu aday olamazsa yine son kararı millet verir." dedi.

Özel şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu'nun bu sürecinde Mansur Bey başta olmak üzere CHP'lilerin tamamı 'Ekrem Bey bu haldeyken biz var gücümüzle onun yanındayız, önce adalet sağlanacak' dedik bu yolda yürüyoruz. Günü gelir seçimler yaklaşır adaylığına hukuki bir engel çıkarsa, diplomayı geri alamadık diyelim, mücadele ediyoruz. Ya da istinafta bir ceza onaylandı yasak geldi. O zaman Ekrem Bey'in de benim de partinin de yeni bir adayı olur. Hep beraber arkasına geçeriz, bu seçimi yine kazanırız."

"EKREM BEY OLMAZSA SON KARARI YİNE MİLLET VERİR"

Adaylık manasında benim pozisyonum en doğru adayın belirlenme sürecini yönetmek. Kurultayda çıktım 'Arkadaşlar bu takımı ben şampiyon yaparım' dedim. 'Şampiyonluk maçında golü ben atarım' demedim. Bu başka bir iddia olur.



Ekrem Bey'in adaylığı teknik ve hukuken mümkün olmayacak bir güne gelirsek adayı yine ben belirlemeyeceğim. Partinin tüm kurullarıyla tartışarak ama bence yine son kararı millet verir."

KULİSLERDE YÜKSELEN SES: ÖZEL YOL YAPIYOR

CHP içinde konuşulanlara göre Özel, İmamoğlu'nun hukuki çıkmazını, Yavaş'ın ise örgütsel desteğinin sınırlılığını fırsata çevirmeyi planlıyor. Özel'in, Yavaş'ın adaylığı için "önseçim şartı" getirmeyi planladığı, böylece düşük destek çıkması halinde kendi adaylığını güçlendireceği konuşuluyor.