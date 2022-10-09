CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın başlayacak olan ABD ziyaretiyle 9-13 Ekim tarihleri arasında Washington'da temaslarda bulunacak. 9 yıl önce de 30 Kasım - 4 Aralık 2013 tarihleri arasında ABD'ye giden Kılıçdaroğlu, Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) etkin elebaşlarıyla görüşmeler yapmış, hemen sonrasında da FETÖ'nün 17 - 25 Aralık kumpası başlamıştı. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ kumpasına destek veren rolü, 9 yıl sonra gerçekleştireceği ABD ziyaretiyle yeniden tartışma konusu.

"İCAZET" TARTIŞMALARINA TUHAF SAVUNMA

Takvim.com.tr'nin belli olduğu ilk anlarda şifrelerini çözdüğü "icazet seferi"ne Kılıçdaroğlu ilginç bir savunma yaparak, "ABD'ye gideceğim ama birilerinin dediği gibi icazet almak için değil… Bilim ve teknolojideki gelişmeleri görmek, bilim yapanlarla, teknoloji geliştirenlerle birlikte olmak için…Neoliberal politikalara karşı çıkan, sosyal devleti savunanlarla birlikte olmak için" demişti.

İCAZET TURUNA MAKYAJ GÖRÜŞME ABD'NİN BAY KEMAL'İ İLE!

Altılı masada henüz adaylık mutabakatı sağlanamamışken, birbirine benzemez partiler arasında yaşanan büyük krizin ortasında ABD'ye giden Kılıçdaroğlu'nun "icazet mi alıyor" algısına adeta "makyaj" olarak değerlendirilen görüşmesi, ABD'de neoliberal politikalara karşıtlığı ile bilinen senatör Bernie Sanders ile olacak.

Sanders, ABD'de 2016-2020'de iki kez başkanlık için Demokrat Parti'den aday adaylığı seçimini kaybetmesiyle de tanınıyor. Kılıçdaroğlu'nun Barners ile yapacağı görüşmeyi ayarlayan isim ise İBB Başkan Vekili Selçuk Sarıyar. Sarıyar'ın ABD'li Senatör Bernie Sanders ile yakın çalışma arkadaşı olmuştu.

YİNE AMERİKAN DERİN DEVLETİNİN KONTROLÜNDEKİ ÜNİVERSİTEDE

CHP genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD programında en dikkat çekici durağı ise 11 Ekim'de Johns Hopkins Üniversitesi'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kulübü tarafından düzenlenen "Yaklaşan Türkiye Seçimleri" etkinliği olacak. Burada konuşma da yapması beklenen Kılıçdaroğlu, 30 Kasım - 4 Aralık 2013 tarihleri arasında da aynı üniversiteye konuk olmuş, o dönem de Gezi kalkışmasıyla ilgili sözler sarfedip, Gezi'deki terör olaylarını "halk direnişi" gibi sözlerle savunmuştu.

Amerikan derin devletinin kontrolünde olduğu iddia edilen Johns Hopkins Üniversitesi, her ne kadar CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "yuvası" olsa da, o üniversitenin "derin" bir yönü daha var. Kemal Kılıçdaroğlu daha CHP milletvekili iken, Ekim 2008 tarihinde Johns Hopkins Üniversitesi'ne bağlı Amerikan-İsveç merkezli Slikroad (İpek Yolu) Enstitüsü tarafından bir rapor hazırlandı. Svante E.Cornell ve Hail Magnus Karavelli imzalı 75 sayfalık rapordaki "kehanet" gibi Türkiye senaryoları dikkat çekiciydi.



Raporun içinde Türkiye'yi sarsacak öngörülerden biri raporun 72. sayfasındaki ifadelerdi:

"CHP'den istifa etmeye ikna edilecek Deniz Baykal'la, yolsuzluklar konusunda kamuoyunun dikkatini çeken Kemal Kılıçdaroğlu yer değiştirecek. CHP, yeniden Avrupa tarzı bir sosyal demokrat parti olarak ortaya çıkacak."

Ne ilginç ki rapor yayınlandığında CHP Grup Başkan Vekili olan Kılıçdaroğlu, tam 2 yıl sonra 2010'da FETÖ'nün kaset kumpasıyla Deniz Baykal devrilip o koltuğa oturuyordu. Siyasi kariyerinde ilginç "kehaneti" ile önemli dönüm noktası olan Johns Hopkins Üniversitesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu kez Türkiye'deki seçimlerle ilgili konuşmacı olarak ağırlıyor.

17-25 ARALIK VE HEMEN SONRASINDAKİ FETÖ TRAFİĞİ TEKRAR YAŞANACAK MI?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2013'teki ziyaretinde FETÖ elebaşlarıyla yaptığı görüşmelerin 9 yıl sonraki yeni "icazet turu"nda yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. O dönem ziyaretinin kronolojisi şu şekildeydi:

ABD İMAMIYLA GÖRÜŞME

26 Ocak 2012: FETÖ'nün ABD imamı olan Faruk Taban ve yöneticileri, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Genel Merkez'de ziyaret etti.

(12 gün sonra) 7 Şubat 2012: FETÖ'nün savcısı Sadrettin Sarıkaya, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve ekibini ifadeye çağırdı.

3 gün sonra da MİT'çiler Emre Taner, Afet Güneş, Yaşar Yıldırım ve Hüseyin Kuzuoğlu için yakalama kararı çıkarıldı.

DARBE ÖNCESİ ZİYARET

2 Aralık 2013: CHP; 37 yıl sonra ilk kez genel başkan seviyesinde Amerika'ya ziyarette bulundu. Kılıçdaroğlu, "Kongre'nin davetlisiyiz. Ayrıca 3 düşünce kuruluşu bizi davet etti" dedi.





Kılıçdaroğlu ertesi gün de FETÖ'nün ABD imamı Faruk Taban ile Amerika'da, Taban'ın başkanı olduğu Türkî Amerikan Birliği'nin kahvaltı programına katıldı.

(14 gün sonra) 17 Aralık 2013: Firari savcı Zekeriya Öz ve meslektaşı Celal Kara, AK Parti'ye yargısal darbe girişiminde bulundu. 25 Aralık'ta FETÖ yeniden düğmeye bastı ve örgütün savcısı Muammer Akkaş yeni gözaltı kararları verdi.

YASADIŞI KAYITLARI DİNLETTİ

9 Şubat 2014: FETÖ, 17-25 Aralık yargı darbe girişimi başarısız olduktan sonra Karşı gazetesini kurdu. Başına da Eren Erdem getirildi.

20 Şubat 2014: Yasadışı ses kayıtlarını ve teknik takip görüntülerini yayımlamak için FETÖ tarafından kurulan Karşı gazetesinin Ankara Temsilcisi İlhan Taşçı, Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti.



(5 gün sonra) 25 Şubat 2014: Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün ses kayıtlarını CHP Meclis Grubu'nda dinletti.

SIZDIRILAN GİZLİ GÖRÜŞMELER

19 Mart 2014: Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün kanalı Samanyolu TV'de, "Süleyman Şah Türbesi'ne saldırılar olacak. Seçimlerden sonra orduyu Suriye'ye sokmak isteyebilirler" dedi.

27 Mart 2014: Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından 9 gün sonra da FETÖ tarafından kaydedilen ve Süleyman Şah Türbesi'nin kurtarılmasına ilişkin olasılıkların konuşulduğu ses kaydı sızdırıldı. Dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ve Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler'e yönelik ortam dinlemesi yapılmıştı.

MİT TIR'LARI MANŞETİ

(9 gün sonra) 30 Mart 2014: Yerel seçimler yapıldı.

17 Mayıs 2015: Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün medya imamı firari Ekrem Dumanlı'nın da olduğu Zaman gazetesi yöneticileri ile bir araya geldi. Enis Berberoğlu da oradaydı.



27 Mayıs 2015: Can Dündar Berberoğlu ile Cumhuriyet yakınında görüştü, MİT TIR'ları görüntüleri alındı.

(12 gün sonra) 29 Mayıs 2015: Dündar, görüntüleri manşete taşıdı.

TALİMAT ALMAYA MI GİDİYOR?

ABD'den derin sesler Kılıçdaroğlu'na 'gelme' derken görüşmenin 'fiyasko' ile sonuçlanma ihtimali yüksek...

Ancak 17-25 Aralık süreci ve Kılıçdaroğlu'nun son 400 açıklamasında 'FETÖ' kelimesini ağzına almayan ama KHK'lı isimlere 'itibar' vaadi veren Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ziyaretinin 'ani' olması "Yeni bir hazılık mı var?" sorusunu da getirdi.