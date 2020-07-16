CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İsmail Küçükkaya gibi yandaş isimlerin kadına şiddet göstermesine neden sessiz?

16.07.2020 16:44

CHP zihniyeti, çifte standartlı tutumunu kadına şiddet olayında da gösterdi. Kadına şiddet konusunda her türlü duyarı kasan CHP, İsmail Küçükkaya gibi yandaş isimlerin şiddet eylemlerini görmezden geldi. CHP yandaşı açıklamalarıyla bilinen şarkıcı Sıla, şiddet gördüğünde telefona sarılıp geçmiş olsun dileğinde bulunan Kılıçdaroğlu, İsmail Küçükkaya'nın şiddet gösterdiği eski eşi Eda Demirci'nin adını bile anmadı. İşte çifte standardın tablosu...

Sanatçı Sıla, erkek arkadaşı Ahmet Kural'dan şiddet gördüğünde tüm Türkiye ayağa kalkmıştı. FOX TV haber spikeri İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci de eşinden şiddet gördü ancak o yalnızlığa terk edildi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu o gün kadına şiddete göstermiş ancak Eda Demirci'nin adını bile anmamıştı. Aynı Kılıçdaroğlu, Sıla'yı telefonla arayarak geçmiş olsun temennisinde bulunmuştu.



Peki CHP zihniyetinde kadına şiddete tepki şiddetin failine göre mi? CHP yandaşı isimlerin eşlerine veya sevgililerine şiddet göstermesi suç değil mi? Kadına şiddete tepkide çifte standart, A Haber ekranlarında ele alındı.

