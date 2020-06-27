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    • 27.06.2020 Gazete
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    sunucusu 'nın eski eşi yaşadığı şiddeti anlattı: Sürükledi yumruk attı

    'nin dayakçı sunucusu 'nın eski eşi 'den sert suçlama: Sürükledi, tırnakladı, yumruk attı. Kayınvalidem de her şeye karıştı.

    Haberler Güncel FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci yaşadığı şiddeti anlattı: Sürükledi yumruk attı
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