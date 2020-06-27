FOX TV'nin dayakçı sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci'den sert suçlama: Sürükledi, tırnakladı, yumruk attı. Kayınvalidem de her şeye karıştı. FOX sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci'den sert suçlama: Sürükledi, tırnakladı, yumruk attı. Kayınvalidem de her şeye karıştı. Dayakçı İsmail Küçükkaya şimdi de skandalın örtülmesi için psikolojik baskıya başladı İsmail Küçükkaya'nın eski kayınvalidesi Ayla Demirci'den şok ifade: 'Anne beni dövüyor, kurtar' diye yalvardı FOX sunucusu İsmail Küçükkaya, eski eşi Eda Demirci'ye psikolojik şiddete devam ediyor! Susturmak için dava açtı