İşte Sabah Gazetesi yazarı Mevlüt Tezel'in köşe yazısı:



Eda Demirci, ünlü sunucu İsmail Küçükkaya'dan gördüğü fiziksel ve psikolojik şiddeti tek tek anlattı. Şahitler, deliller sundu. Bir vücut dili uzmanı bile Demirci için "Bu kadının büyük acılar yaşadığı vücut hareketinden belli" diye paylaşım yaptı.

İsmail ise özetle "Suçlamalar asılsız. Beni muhalifim diye yıpratmaya çalışıyorlar" dedi. Ve hemen psikolojik baskıya başladı, Eda Hanım'a tazminat davası açtı. Sadece ona mı bu konuda yazı yazan, haber yapan bazı gazetecilere de dava açtı! Bir de ekranda özgürlükten bahsediyor. Aklı sıra gazetecileri korkutmaya çalışıyor! İsmail, sosyal medyada kendisini eleştirenleri de anında block'luyor.