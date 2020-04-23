CHP konut röntgenciliği yaparak neyi amaçlıyor? Fahrettin Altun neden çirkin saldırının hedefinde?

23.04.2020 15:16

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, 21 Nisan günü öğle saatlerinde İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini fotoğraflarken polislere yakalandı. Skandalı A Haber canlı yayınında değerlendiren Takvim Gazetesi yazarı Zafer Şahin, "Türk siyasi tarihinde eşi benzeri olmamış bir yöntem bu.Türk demokrasisi adına utanç verici, üzüntü duyulması gereken konular. " dedi. Şahin, ayrıca röntgen talimatını verdiği ortaya çıkan CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun Atatürk ve Cumhuriyet değerleri ile uzaktan yakından ilgisi olmadığına dikkat çekti.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, 21 Nisan günü öğle saatlerinde İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini fotoğraflarken polislere yakalandı. CHP Üsküdar İlçe Başkan Yardımcısı Ali Selçuk Kaya ve CHP Üyesi Mehmet Sarıyar'ın da içinde olduğu özel aracı ile Fahrettin Altun'un yaşadığı evinin önüne gelen Özçağdaş'ın cep telefonu ile görüntü çekerken koruma polisleri tarafından fark edilince uzaklaştığı ve koruma polislerine "yine geleceğim" dediği öğrenildi.



CHP'nin röntgencilik skandalını Takvim Gazetesi yazarı Zafer Şahin, A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Şahin'in çarpıcı açıklamaları şöyle:



RESMEN RÖNTGENCİLİKTİR BU

"Bizim mesleğe başlangıcımız 25 yıla yaklaştı. Uzan zamandır siyaset takip ediyoruz. Ben hiç böyle bir şey hatırlamıyorum. İnsanların özel hayatının, ailesinin bir siyasi mücadele gerekçesiyle böylesine hedef tahtasına oturtulmasına, evinin gizlice fotoğraflanmasına –ki bir bürokrattan bahsediyoruz- bir siyasi partinin ilçe başkanı gidiyor, bir kamu görevlisinin ailesi içerideyken evini fotoğraflamaya çalışıyor. Resmen röntgenciliktir bu.



