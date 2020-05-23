CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediye Meclis Üyesi Gülay Demirel, Facebook hesabından, İzmir Karşıyaka ilçesine bağlı İhsan Gültekin Camii’nin minaresinden çalındığı iddia edilen İzmir Marşı’nı “Helal olsun İzmirim” ifadeleriyle paylaştı.
CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gülay Demirel'den ezana saygısızlık!
23.05.2020 04:12
- CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Gülay Demirel'den ezana saygısızlık!
- Dünyanın övdüğü İHA ve SİHA'lar CHP tarafından neden hedef alındı?
- Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'dan İzmir'deki 'camide müzik' skandalı hakkında çarpıcı yorum!
- Bu karışım bağışıklığı güçlendiriyor! Dr. Ender Saraç'tan A Haber'de özel çay tarifi
- Son dakika: 81 ilde bayram boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı
- Son dakika: İçişleri Bakanlığından cami ve mescitlerde cemaatle ibadet edilmesi hakkında yeni genelge
- Bodrum Yalıkavak’ta bir garip olay! Kepçe denize daldı
- Pakistan'da yolcu uçağının düşme anı görüntüleri ortaya çıktı!
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 22 Mayıs koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
- Son dakika: Bayraktar AKINCI'nın geliştirme aşamaları "AKINCI" belgeseliyle izleyiciyle buluşacak!
- "Organize kötülük" yalanı İBB'nin ayağına dolandı! Prof. Dr. Ilıcalı: Sayılar ortada, tartışmaya açık bir konu değil!