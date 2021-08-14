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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Afgan mülteci' çelişkisi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Afgan mülteci' çelişkisi!
14.08.2021 20:01
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendini yalanlayan açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Afgan mülteciler üzerinde algı operasyonu yapmak isteyen Kılıçdaroğlu, 'Afganistan'dan sürüler halinde binlerce kişinin geldiğini' iddia etti. Bu açıklamasının üstünden 24 saat geçmeden İran Türkiye sınırındaki Kapıköy sınır kapısına giden Kılıçdaroğlu, "Sizler de tanık oldunuz. Herhangi bir hareketlilik yok" ifadeleriyle kendisini yalanladı.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendini yalanlayan açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Afgan mülteciler üzerinde algı operasyonu yapmak isteyen Kılıçdaroğlu, 'Afganistan'dan sürüler halinde binlerce kişinin geldiğini' iddia etti. Bu açıklamasının üstünden 24 saat geçmeden İran Türkiye sınırındaki Kapıköy sınır kapısına giden Kılıçdaroğlu, "Sizler de tanık oldunuz. Herhangi bir hareketlilik yok" ifadeleriyle kendisini yalanladı.
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