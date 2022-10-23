CHP, FETÖ, HDPKK ve Tabipler Birliği Köln'deki ihanet konferansında kol kola!

Türkiye karşıtı bileşenler Almanya'nın Köln kentinde bir araya geldi. CHP'li Sezgin Tanrıkulu, HDP'li Sibel Yiğitalp, PKK destekçisi Şebnem Korur Fincancı, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ve CHP'nin kol kanat gerdiği FETÖ'nün kullanışlı aparatı Melek Çetinkaya ihanet konferansında boy gösterdi. Daha önceden Kılıçdaroğlu tarafından Gazi TBMM'ye sokulan FETÖ şakşakçısı Çetinkaya, “Ben Gülen cemaatinden hiçbir terörist olanı görmedim, sizler gördünüz mü?" şeklinde skandal bir açıklama yaparak Fetullahçı Terör Örgütü'ne arka çıktı.