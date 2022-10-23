Haberler Haber Videoları CHP, FETÖ, HDPKK ve Tabipler Birliği Köln'deki ihanet konferansında kol kola!

CHP, FETÖ, HDPKK ve Tabipler Birliği Köln'deki ihanet konferansında kol kola!

CHP, FETÖ, HDPKK ve Tabipler Birliği Köln'deki ihanet konferansında kol kola!
23.10.2022 00:51 - Son Güncelleme: 23.10.2022 01:24

OTOMATİK OYNAT

Haber 18:49
Almanya’da Türkiye karşıtı...
Haber 00:10
Yuh diyeceksiniz!
Haber 24:53
Kılıçdaroğlu'na hamburger...
Haber 01:49
"Onlara Türkiye Yüzyılı...
Haber 02:08
Kahramanmaraş'ta deprem! Beşik...
Haber 05:35
Bursa'daki saldırının firarisi...
Haber 00:15
Bursa'daki saldırının firarisi...
Haber 01:16
Polise ateş açan 3 PKK'lı...
Haber 00:45
Binali Yıldırım trafik kazası...
Haber 01:43
Malatya'daki yatırımlar...
Haber 01:58
Trafik kazası geçiren Binali...
Haber 02:57
Big Mac polemiğinde üçüncü...

Türkiye karşıtı bileşenler Almanya'nın Köln kentinde bir araya geldi. CHP'li Sezgin Tanrıkulu, HDP'li Sibel Yiğitalp, PKK destekçisi Şebnem Korur Fincancı, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ve CHP'nin kol kanat gerdiği FETÖ'nün kullanışlı aparatı Melek Çetinkaya ihanet konferansında boy gösterdi. Daha önceden Kılıçdaroğlu tarafından Gazi TBMM'ye sokulan FETÖ şakşakçısı Çetinkaya, “Ben Gülen cemaatinden hiçbir terörist olanı görmedim, sizler gördünüz mü?" şeklinde skandal bir açıklama yaparak Fetullahçı Terör Örgütü'ne arka çıktı.

Haber Videoları
SON DAKİKA