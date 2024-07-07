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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2024, 18:58 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2024, 18:58

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: ''Hep söyledik ilk işimiz deprem bölgesi''

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bakanlık görevine yeniden iadesi sonrası deprem bölgesi ziyaretleri kapsamında Hatay'da önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, ''Şantiyelerde çalışan 200 bin ekip arkadaşımla birlikte burada vatandaşlarımız için yapılması gereken çalışmaları gece gündüz sürdüreceğimizin sözünü buradan bir kez daha ifade ediyorum" dedi. Öte yandan projeler arasında fark olmayacağını da özellikle vurgulayan Bakan Kurum, ''AFAD'tan hak sahibi olanla rezerv alanda hak sahibi olan vatandaşımız arasında inşallah hiçbir ayrım olmayacaktır.'' dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Hep söyledik ilk işimiz deprem bölgesi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: ''Hep söyledik ilk işimiz deprem bölgesi''

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