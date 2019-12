Ceren Özdemir’in ismi Beyoğlu’nda parka verildi 06.12.2019 15:27

Beyoğlu’nda ‘Mahalle Bahçeleri’ projesi kapsamında açılışı gerçekleştirilen parka, Ordu’da evinin önünde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ceren Özdemir'in ismi verildi.

Beyoğlu Belediyesi 'Mahalle Bahçeleri' projesini hayata geçirdi. Ailelerin çocuklarıyla birlikte kendi mahallelerinde rahatça zaman geçirebileceği alanlar olarak düzenlenen Mahalle Bahçeleri ile mahalleler yeniden çocuk sesleriyle şenlenecek. İlk etapta Piyalepaşa, Kaptanpaşa ve Örnektepe Mahallelerinde inşa edilen Mahalle Bahçelerinde; voleybol sahası, basketbol sahası, çocuklar için oyun grupları ve spor aletleri bulunuyor. Proje kapsamında Kaptanpaşa Mahallesinde yapımı tamamlanan parkın açılışı düzenlenen tören ile gerçekleştirildi. Açılışa Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, eşi Seyhan Yıldız başta olmak üzere davetliler çok sayıda çocuk katıldı.

Ceren Özdemir'in ismi verildi

Parka Ordu'da evinin önünde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ceren Özdemir'in ismi verildi. Parkın açılışında çocuklar ile yakından ilgilenen Başkan Yıldız, çocuklar ile birlikte basketbol oynadı. Daha sonra ise eşi Seyhan Yıldız ile birlikte salıncağa binen küçük çocukları salladı.Seçim döneminde çocuklara park yapacağı sözünü verdiğini söyleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Bugün çok mutluyuz. Seçim kampanyası döneminde Beyoğlu'nu dolaşırken metruk, terkedilmiş yerler ve boş arsalar görmüştük. Bizde ziyaretlerimizi yaparken çocuklara ve gençlere söz vermiştik. Buraları çocuklar için oyun parkı ve yeşil alan haline getireceğiz. Bugün ilkini açtık. Beyoğlu'nun 39 noktasında yerlerimizi tespit ettik. Mülkiyetinin tespitleriyle beraber 5 noktada bu tür oyun alanlarımız mahalle bahçelerimiz var. Burada çocuklarımızın bayram sevincine şahit olmak bizleri mutlu ediyor. Amacımız çocuklarımız mahalleden kopmadan, okul çıkışlarında ve hafta sonlarında gelip burada basketbol, voleybol oynasınlar istedik" dedi.

"Mahalle bahçesine Ceren Özdemir'in ismini verdik"

Ceren Özdemir'in İsmini parka verdiğini söyleyen Başkan Yıldız, "Bugün anlamlı bir gün, Ceren Özdemir kızımız vahşice katledildi. Bizde Beyoğlu'nda onun adının yaşaması için doğum gününde bugün açılışını yaptığımız mahalle bahçesine Ceren Özdemir'in ismini verdik. Her şey çocuklarımız için, onların daha çok toprakla ve oyunla meşgul olması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" şeklinde konuştu.

"Burada her sene Ceren Özdemir'in doğum gününü kutlayacağız"

Hayatını kaybeden Ceren Özdemir'i anarak ve düşünerek oynayacaklarını söyleyen Meryem Arık, "Biz burada Ceren Özdemir'i anarak onu düşünerek oynayacağız. Her zaman kalbimizde yaşayacak ve hiçbir zaman ölmeyecek. Bu park evime çok yakın ayrıca burada eskiden evler vardı. Şu anda burada park olduğu için çok mutluyum. Burada daha çok arkadaşlarımızla sosyalleşeceğiz. Burada her sene Ceren Özdemir'in doğum gününü kutlayacağız" dedi.

"Bir anne olarak bende çok üzgünüm"

Bir anne olarak üzüldüğünü dile getiren Başkan Yıldız'ın eşi Seyhan Yıldız ise, "Ordu'da, Ceren Özdemir yavrumuzun katledildiğini öğrendik. Bugünde doğum günü bu bizim için çok üzücü bir durum. Bir yandan hüznü bir yandan sevinci bir arada yaşıyoruz. Bir anne olarak bende çok üzgünüm. Çocuklarımız çok güzel düşünmüş. Her sene burada Ceren Özdemir'in doğum gününü kutlayacaklarmış. Bu hassasiyetlerinden dolayı yüreklerinden tebrik ediyorum. Çocuklarla beraber her sene Ceren Özdemir'i anıp kalbimizde yaşatacağız" ifadelerinde bulundu.