Cem Garipoğlu ölmedi mi? Neden kefeni yoktu? Uzman isim sebebi açıkladı!

Giriş Tarihi: 04 Ekim 2024, 13:23 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2024, 13:23

İstanbul Bahçeşehir'de 2009 yılında Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun 2014 yılında cezaevinde intihar ettiği açıklanmıştı.

Ölen kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddialarıyla Karabulut ailesi, avukatları Rezan Epözdemir aracılığıyla "fethi kabir" işlemi yapılmasını talep etmişti.

Hem Karabulut hem de Garipoğlu ailesi tarafından "Mezar açılsın, kamuoyu vicdanı rahat etsin" talebi yanıt buldu, Cem Garipoğlu'nun mezarının 3 Ekim 2024 günü açılması kararlaştırıldı.

Garipoğlu'nun Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan mezarı dün açıldı.

PARÇALAR ALINDI

Olay yeri inceleme ekipleri kameralarla mezarın açılma anını kayıt altına almaya başladı. Polis ekipleri mezarın çevresine branda çekti. Görevliler mezarın yanına tabut getirdi ve mezardan Adli Tıp Kurumu'na götürülmek üzere Cem Garipoğlu'na ait olduğu iddia edilen tüm kemik parçaları alındı. Kemik parçaları Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. 1 hafta içinde raporun hazırlayarak savcılığa teslim edilmesi bekleniyor.

"CESET BÜTÜNLÜK ARZ ETMİYOR"

Karabulut Ailesi'nin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, "Mezarlık iki parça halindeydi. Üst kısım boş, alt kısımda ceset vardı, bütünlük arz etmiyor. Kemikler var, kafatası var ama kefen ve steril bez yoktu. Şöyle bir müspet tarafı var. Çok su alan bir bölge olmadığı için incelemeler sağlıklı yapılacaktır diye düşünüyoruz" dedi.

"MİNAREYİ KALAN KILIFINI UYDURUR"

Münevver'in babası Süreyya Karabulut, katilin mezarının açılmasıyla ilgili Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuştu. Karabulut, "Çok geç kalındı. 10 yıl dile kolay. Keşke daha erken olsaydı. Kızıma olan borcumu ödüyorum. Herkesin kafasındaki soru işareti bitsin. 'Minareyi çalan kılıfını hazırlar' ama ben devletime güveniyorum. Hadi bizi kandırdılar devleti kandıramazlar. Dilerim gerçeği buluruz. Dilerim orada yatan gerçekten odur" dedi.

UZMAN İSİM DEĞERLENDİRDİ

Uzman isimler kefenin olmamasına dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Alkan, kefenin bulunamaması üzerine, "Kullanılan kefen, cenazeden sızan organik içeriğin de etkisiyle oldukça kolay bir şekilde doğaya karışır ve 10 yıl sonra yapılan mezar açma işleminde tespit edilemez. Otopsi işlemi yapıldığı için söz konusu kefene çok yoğun vücut içeriğinin geçmesi beklenir bir durumdur" dedi.

Cem Garipoğlu'nun mezarında neden kefen yoktu?

Cem Garipoğlu'nun mezarında neden kefen yoktu?

NELER OLMUŞTU?

17 yaşındaki lise öğrencisi Münevver Karabulut'un 2009'da Cem Garipoğlu tarafından başı kesilerek öldürülmesi Türkiye'yi sarsmıştı. Katil Cem Garipoğlu, olaydan sonra kaçmış ve 197 gün sonra teslim olmuştu. 2011'de 24 yıl hapis cezasına çarptırılan Garipoğlu'nun, Silivri Cezaevi'ndeki tek kişilik hücresinde 2014'te başına poşet geçirip çamaşır ipiyle boğazını sıkarak intihar ettiği açıklanmıştı.