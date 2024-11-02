Çanakkale'de dehşet: Silahlı saldırı anı kamerada

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda, Serdar V. tarafından vurulan Özgür Ölçek, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, saat 21.00 sıralarında Camicedit Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki otogar önünde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle Serdar V.'nin silahlı saldırısına uğrayan Ölçek, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak yaşamını yitirdi. Saldırgan Serdar V., polis tarafından gözaltına alınırken, olay anının bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ve saldırganın, yaralı halde yerde yatan Ölçek'in kafasına silahla vurduğu görüntülendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.