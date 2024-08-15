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ÇANAKKALE YANGIN HABERİ: Eceabat'ta orman yangını! | Dumanlar göğe yükseliyor! İlk görüntüler
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ÇANAKKALE YANGIN HABERİ: Eceabat'ta orman yangını! | Dumanlar göğe yükseliyor! İlk görüntüler

Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2024, 13:24   |   Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2024, 13:24

ÇANAKKALE YANGIN HABERİ... Eceabat Büyükanafarta köyü yakınındaki ormanda orman yangını çıktı. Yangın nedeniyle 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı ziyarete kapatılırken, ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. İşte Eceabat orman yangınından ilk video görüntüler.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın nedeniyle 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı ziyarete kapatılırken, ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Eceabat ilçesi Büyükanafarta köyü yakınındaki ormanda saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Tedbir amacıyla Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 57. Alay Şehitliği ile Conkbayırı ziyarete kapatıldı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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