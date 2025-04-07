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Çanakkale İstanbul yolunda etkili kar yağışı! - Video
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Çanakkale İstanbul yolunda etkili kar yağışı! - Video

Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 14:17 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2025 14:17

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası, Çanakkale'nin Korudağ mevkisinde Nisan ayında kar yağışına yol açtı. Dağlık alan beyaz örtüyle kaplanırken, sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için hızlı bir şekilde önlem aldı.

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Çanakkale'de, İstanbul yolu üzerinde bulunan Korudağ beyaza büründü.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgası, Çanakkale'de etkisini göstermeye başladı. Nisan ayında gelen bu sürpriz kar yağışı, özellikle Gelibolu ilçesindeki Korudağ mevkisini beyaz örtüyle kapladı.

Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini kısa sürede artıran kar yağışı, Çanakkale-İstanbul karayolu üzerinde yer alan Korudağ'da kış manzaraları oluşturdu. Beyaza bürünen dağlık alan, kartpostallık görüntüler sundu. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı.

Karayolları ekipleri sahada
Kar yağışının ulaşımı aksatmaması için Karayolları ekipleri hızla harekete geçti. Kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla yolun trafiğe açık tutulması sağlandı. Ekipler, sürücülere kış lastiği kullanmaları ve zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

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