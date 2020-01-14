Can Ataklı'dan Ümmü Gülsüm için utanç verici sözler! 14.01.2020 17:48

ATV ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasındaki başarılı performansı ile göz dolduran Ümmü Gülsüm, Türkiye'nin sevgisini kazanmıştı. İzleyicilerin 'Hiçbir engel bu gülüşle baş edemez', 'İçimizi ısıtan güzel gülüşlü kadın' yorumlarına mazhar olan genç, Twitter'da da "TT" olarak en çok konuşulan konuların başında yer almıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bu başarıyı kutlamak için Ümmü Gülsüm ile görüntülü bir görüşme yapmıştı. Ancak Başkan Erdoğan'ın Ümmü Gülsüm'ü tebrik etmesine bile tahammül edemeyen Can Ataklı, Tele1'deki programında genç kızı hedef aldı. Ataklı, Başkan Erdoğan'ın Ümmü Gülsüm'ü başörtülü olduğu için tebrik ettiğini söyledi. Ataklı'nın bu sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı. İşte o tepkiler...

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasına cumartesi akşamı konuk olan Ümmü Gülsüm Genç, azmiyle herkesi kendisine hayran bıraktı. 4 yaşında geçirdiği bir hastalık sonucunda konuşma yetisini kaybeden Ümmü Gülsüm Genç, bilgi birikimi ve güleryüzü ile milyonları kendisine hayran bıraktı.

Yarışmaya Artvin'den katılan çevre mühendisi konuşma engelli Ümmü Gülsüm Genç, geceye damga vurdu. Kardeşlerinin eğitim masraflarını karşılamak için katıldığı "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında 125 bin lira ödül kazanan Ümmü Gülsüm, Twitter'da en çok konuşulan konu oldu.

İzleyicilerden 'Hiçbir engel bu gülüşle baş edemez', 'İçimizi ısıtan güzel gülüşlü kadın' yorumları yağdı. Ümmü Gülsüm Genç, Atv'nin sosyal medya hesabında da rekor beğeni aldı.

Konuşamayan bir yarışmacının bütün engelleri aşarak 125 bin lira kazanmasını ve her dünya görüşünden tüm Türkiye'nin büyük sevgisini kazanmasını görmezden gelen Can Ataklı "Cumhurbaşkanı Ümmü Gülsüm Genç'i türbanlı olduğu için aradı" dedi.

Can Ataklı'nın toplumu kutuplaştırmaya yönelik bu çirkin yorumu sosyal medyada büyük tepki topladı. İşte Ataklı'nın o sözlerinin ardından sosyal medyadan gelen tepkiler...