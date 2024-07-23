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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2024, 13:52 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2024, 13:52

Çalıştığı emlakçıyı dolandırdı: 1 milyon euroluk vurgun girişimi cezaevinde bitti! Her şey kamerada...

İstanbul'da filmlere konu olacak bir vurgun girişimi yaşandı. İstanbul Fatih'te emlakçı ve döviz bürosu işleten B.B. bir süre önce işe aldığı çalışanı tarafından 1 milyon dolandırıldı. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler şüpheliyi İstanbul Havalimanı'nda gözaltına aldı. Şüphelinin iş yeri sahibinin isteği üzerine döviz bürosuna götürdüğü parayı dolara çevirdikten sonra bir taksiye binip kaçması, izini kaybettirmek için de araçtan inip başka bir taksiye binmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi. İşte detaylar...

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